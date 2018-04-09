Dijital Melek Yatırımcılık 3'üncü dönem başvuruları başladı

Arama motoru optimizasyonu başta olmak üzere dijital pazarlamanın tüm dallarında yer alan ajans olduğu belirtilen Webtures tarafından düzenlenen Dijital Melek Yatırımcılık Programı'nın 3'üncü dönemi başvuruları açıldığı açıklandı. Kazanan projenin her birine Webtures tarafından 50 bin TL dijital pazarlama yatırımı yapılacağı bildirildi. Son başvuru tarihi ise 30 Nisan olduğu açıklandı.

Webtures ekibinin gelen başvuruları fayda, özgünlük gibi kriterler üzerinden titizlikle değerlendirerek seçtiği, girişim fikirlerine veya projelerine hiçbir bedel veya hisse talebi olmadan dijital pazarlama yatırımı yapıldığı bildirildi. SEO, UX, sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlaması, Adwords, Growth Hacking gibi pazarlama becerilerinin yanı sıra gerekmesi halinde proje alt yapısının geliştirilmesi konusunda da destek olduğu belirtilen ajansın, projenin dijital dünyada lider konuma gelmesi için tüm yeteneklerini kullandığı aktarıldı.

Ajansın projelerden tek beklentisinin ise ortaklaşa çıkarılan başarı hikayelerini yayınlama hakkı olduğu söylendi.

Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde yaklaşık bin başvuru aldığı belirtilen programın, üç aşamalı eleme sürecinin ardından, 60 proje sunumunun gerçekleştiği aktarıldı. Üç aylık maratonun sonunda biri sosyal sorumluluk projesi olmak üzere, Appvice, Bir Bilene Sor, Nakitup,EDSM ve NAR.Store projelerinin melek yatırımı almaya hak kazandığı açıklandı. Detay bilginin web sitesinde olduğu bildirildi.