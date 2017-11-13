Dijital dünyada yüksek potansiyelli ve sürdürülebilir girişimleri dijital pazarlamanın her alanında destekleyen bir melek yatırım modeli olan Dijital Melek Yatırımcılık ikinci dönem kazananları açıklandı. Temmuz ayında başvuruları açılan Dijital Melek Yatırımcılık, ikinci dönem programı toplamda yaklaşık bin 200 başvuru aldığını açıkladı. Başvuruların fayda, özgünlük ve dijitalde büyüme potansiyeli gibi kriterler üzerinden titizlikle değerlendirildiği iki aşamalı eleme sürecinin sonunda 21-22 Ekim tarihlerinde gerçekleşen birebir görüşme ve sunum için 45 projenin finale kaldığı belirtildi. Yaklaşık 3 aylık süreç sonunda Appvice, EDSM, Bir Bilene Sor, Nar ve Nakitup projeleri, dijital melek yatırım almaya hak kazandı. Her birine hiçbir bedel veya hisse talebi olmadan 50 bin TL'lik dijital pazarlama yatırımının yapılacağı 5 projenin SEO, UX, sosyal medya yönetimi, Adwords, growthhacking gibi alanlarda dijitalde daha güçlü konumlanması için hizmet ve mentorluk alacağı bildirildi.

Kazanan girişimlerin detayları şöyle:

Appvice

Sabancı Üniversitesi bünyesinde başlatılan girişim hızlandırma merkezi SUCOOL'un desteklediği girişimlerden Appvice'ın, diyet ve sağlık, psikoloji, ilişkiler, astroloji, spor, anne ve çocuk, kariyer ve kişisel gelişim, öğrenci ve eğitim ve diğer kategorilerinde deneyimli ve konusunda uzman danışmanlar tarafından, danışanlara daha mutlu ve kaliteli bir hayat sunmayı amaçlayan bir profesyonel danışmanlık hizmeti sunmakta olduğu ifade edildi.

Bir Bilene Sor

Yıldız Kuluçka Merkezi'nde geliştirilen ve eğitime destek amaçlı bir mobil uygulama olan Bir Bilene Sor'un, 2015 ortalarında yayınlanan ve hızla popülerliği artan bir uygulama olduğu belirtilirken, YKS, YGS, LYS, TEOG, KPSS, ALES, DGS sınavlarına hazırlanan öğrencilerin matematikten kimyaya, felsefeden Türkçeye kadar çeşitli ders kategorilerinde çözemedikleri soruların fotoğraflarını çekip göndererek diğer öğrencilerden de yardım alabildiği söylendi.

Nar

Yüksek kiralar, tek başına eve çıkamama, ev arkadaşı bulamama, yurt kapasitelerinin yetersizliği gibi sıkıntılardan yola çıkan NAR'ın, üniversite öğrencilerinin barınma problemlerine çözüm getirmeyi hedefleyen bir web platformu olduğu belirtildi.

Nakitup

Mayıs 2017'de SUCOOL desteği ile kurulan, sevilen marka ve ürünlerden alışveriş yapıldığında nakit kazanılmasını sağlayan yeni nesil dijital promosyon ve marka bağlılığı platformu olan Nakitup'ın, tüketicilerin günlük alışverişlerinden tasarruf yapmasını, para kazanmalarını sağlarken, markalara da hedefli promosyon olanağı sunduğu açıklandı.

EDSM

''Her enerji tüketicisi bir piyasa katılımcısıdır'' sloganıyla yola çıkan EDSM'ın, Global MarketsTurkey, Powel Enerji Çözümleri ve Argedor Bilişim Teknolojileri ile birlikte enerji verimliliği odağında, enerji ticareti, portföy, sözleşme ve risk yönetimi konularında yazılım ve çözümler geliştirerek enerji talep tarafı katılımcıları için danışmanlık ve entegrasyon hizmetleri sunduğu ifade edildi.