Dijital Operatör Turkcell, GSMA Mobil Dünya Kongresi’ne katılacak

Mobil iletişim sektörünün rotasına yön veren ve 800'ün üzerinde operatör şirketin üyesi olduğu GSMA'in İspanya'nın Barselona kentinde düzenleniyor. Dünyanın en önemli mobil teknoloji etkinliği olarak kabul edilen kongre, 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında organize ediliyor.

Dünya mobil teknoloji liderlerinin bir araya geldiği GSMA Mobil Dünya Kongresi; GSMA Yönetim Kurulu üyeleri, dünya liderleri, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve birçok mobil teknoloji şirketinin katılımıyla Barselona’da 26 Şubat’ta başlıyor. Türkiye'de mobil iletişim teknolojisine yön veren markalardan Turkcell, yepyeni ürün ve servisleriyle kongrenin baş aktörlerinden biri olmak için Barselona'ya gidiyor. Şirket, yeni ürün ve servisleriyle dünyaya teknoloji ihraç eden marka haline gelmeyi planlıyor.

Geleceğin teknolojileri Barselona’da

Telekomünikasyon ve mobil teknoloji endüstrisini bir araya getiren kongreye bu yıl, 208 ülkeden 400 civarı operatör şirket katılacak. Geliştirdiği ürün ve servislerle GSMA tarafından pek çok kez ödüle layık görülen Turkcell, bu yıl geleceğe yön veren teknolojilerini Barselona'daki kongre kapsamında yapılan fuarda sergileyecek. 100 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen kongrede şirket, fuarın en çok ziyaret edilen bölümlerinden biri olan ve Innovation City olarak adlandırılan geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı 4'üncü salonda 469 metrekarelik stantla yer alacak.

Turkcell dijital ürün ve servisleri GSMA’de deneyimlenecek

Türkiye'de büyük bir dijital dönüşüm hamlesine imza atan şirket, teknoloji üretiminde yerel kaynaklarla geliştirdiği birçok ürün ve hizmetini de kongre katılımcılarının beğenisine sunacak. Teknoloji meraklısı ziyaretçiler ve dünyanın başlıca mobil operatörleri şirket standında; Lifebox, Yaani, BiP, fizy, Dergilik, TV+ gibi ürünleri dijital ürünleri ve birçok yeniliği yerinde deneyimleyebilecek.