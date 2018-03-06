Dijital operatör Turkcell’den yeni görsel dünya

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell görsel dünyasını, dijitalleşmeyle birlikte değişen ve farklılaşan hayata uygun olarak baştan sona yeniledi. Bir günde yer alan bin 440 dakikaya daha fazla değer katmak için müşterilerinin hayatını dijital servisleriyle zenginleştiren Turkcell, yeni görsel dünyasını da buna uygun hale getirdi. Yeni görsel dünyada Turkcell, müşterileriyle kurduğu yakın ve samimi bağı daha da güçlendiriyor.

Şirket açıklamasına Turkcell’in yeni görsel dünyasının en önemli farklarından biri de görsellerde artık ağırlıklı olarak, dünyadaki en büyük ikonik markalarda olduğu gibi, sadece amblem kullanımı yapılacak olması. Bu kararın verilmesindeki en önemli etken yapılan tüketici araştırmaları oldu. Araştırmalara katılanların yüzde 99’u Turkcell logosundaki amblemi görür görmez Turkcell’e ait olduğunu yardımsız olarak anladı. Bununla birlikte Turkcell logosundaki amblem de yeni görsel dünyaya uygun olarak yenilendi. Keskin çizgileri yuvarlaklaştırıldı.

“Turkcell’le bağlan hayata: Şimdi”

Açıklamada görüşleri bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün şunları söyledi: “Turkcell olarak günün 1440 dakikasının her anında dijital servislerimizle müşterimizin yanında olmak gibi bir hedefimiz var. 4.5G ile birlikte dünyanın en güçlü altyapılarından birini ülkemizde kurduk ve müşterilerimizin kullanımına sunduk. Bu üstün altyapımızla sunduğumuz dijital servislerimiz bugün sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor. Geldiğimiz noktada değişim ve gelişimle birlikte kendimizi dijital operatör olarak tanımlıyoruz.”

Dijitalleşmenin aslında hayatın her anını değiştirdiğini belirten Bütün, “Müşterilerimizin hızla değişen ve dijitalleşen hayatı bizi dijital operatör olma yolunda fazlasıyla teşvik etti. Eskiden ‘hayata bağlanma’ dediğimizde aklımıza sadece telefon etmek gelirdi. Şimdi ise karşımızda ‘hayata bağlanma’yı cep telefonu ve tabletinden herhangi bir yerden müzik dinlemek, video izlemek, dergi ve gazetelerini okumak veya sosyalleşmek olarak gören bir müşteri kitlesi bulunuyor. Aslında hayata bağlanma tanımı çeşitlenerek zenginleşti. Değişmeyen tek şey bağlanmaya olan ihtiyaç. Ancak bağlanma’yı da yeniden tanımlamamız gerekiyor. Bu yenilenen ve değişen tanımda müşterilerimiz hemen, şimdi ve kesintisiz bağlanmak istiyor. Biz de bu beklentiden yola çıkarak, zamanın ruhuna uygun olarak görsel dünyamızı yeniledik. Ayrıca, Türkiye’nin en çok tanınan ve bilinen amblemlerinden biri olan Turkcell amblemine ufak bir dokunuş yaptık. Yeni görsel dünyanın müşterilerimizle aramızda uzun yıllardır var olan sıcak ve yakın iletişimi aynı şekilde sürdüreceğine ve daha da güçlü hale getireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yenilenen görsel dünyaya özel reklam filmi

Turkcell, yeni görsel dünyasını yeni bir reklam filmiyle duyuruyor. Başrollerinde Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal ile milli futbolcu Selçuk İnan’ın oynadığı reklam filminde, dijitalleşmeyle birlikte insanların zenginleşen ve değişen dünyası anlatılıyor. Hayata sevdikleriyle şimdi bağlanmalarının önemi vurgulanıyor. Ön hazırlık aşaması 60 gün süren reklam filmi için 40 kişilik ekip çalışarak, çekimlerini 4 günde tamamlandı. Turkcell’in yenilenen görsel dünyasında, reklam filmlerinin kapanış sahneleri ve reklam müziklerinin yanı sıra yazı fontu ile fotoğraflar da yenilendi.