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Dijital oyunlar alzheimer için umut olabilir

Yaşlı bireylerin bilişsel becerileri için dijital oyunların geliştirilebileceğini ve bu oyunların alzheimer için umut olabileceğini söyleyen Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, “Alzheimer ve Demans hastalığı için mantık ve problem çözme oyunları geliştirilebilir ve dijital oyunlar bu rahatsızlıkları engelleyebilir” dedi.

Dijital oyunlar alzheimer için umut olabilir

22 Mart 2018 13:13

Yaşlı bireylerin dijital cihazlara ilgi duyduğunu ve bu sayede alzheimer ve demans hastalığının önüne geçilebilecek dijital oyunların geliştirilebileceğini vurgulayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur; “Yaşlı bireylerin dijital cihazlarda internette araştırma yapma, öğretici uygulamalar kullanma, hızlı düşünüp çabuk karar verme ya da akılda tutma becerilerini geliştirmeye yönlendiren uygulamalar kullanmaları beyin gelişimleri açısından yararlı olabilir” dedi. Son zamanlarda yaşlılarla yapılan araştırmalara göre yaşlı bireylerin aksiyon, yarış ve strateji tarzı oyunlar oynadıklarında hızlı düşünme, çabuk karar verme, görsel işleme, zihinsel esneklik, kısa süreli hafızayı etkili kullanma gibi becerilerinde de gelişme olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Samur; “Yaşlı bireylerin dijital oyunlar oynadığı esnada beynin aktif olmayan bölgelerinin aktifleştiği, beyin hareketlerinin önemli derecede arttığı ve hatırlama becerilerinde gelişmeler olduğu gözlemleniyor. Bu nedenle yaşlı bireylerin alzheimer ve demans rahatsızlıkları için, onlara en uygun olan dijital oyunlar geliştirilebilir” şeklinde konuştu.

Araştırmalar da destekliyor

Yapılan akademik bir çalışmada bir yıl boyunca her seviyede gittikçe zorlaşan oyunlar oynayan 50 yaş ve üstü bireylerin bilişsel işlem hızlarında birkaç senede gerçekleşebilecek artış görüldüğünü de söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, “55-75 yaş arası bireylerle yapılan araştırmalarda 3 boyutlu mantık ve problem çözme oyunlarını oynayanların bilişsel problemlerinin azaldığı hatta bu şekilde demans hastalığının bile önlenebileceği yönünde sonuçlar bulunuyor” dedi.

Başka bir araştırmaya göre ise 60-85 yaş arası yetişkinlerin 6 ay boyunca ayda 12 saat bilişsel becerilere odaklanan oyunlar oynayarak, 6 ayın sonunda bireylerin çoklu işlem becerilerinin geliştiğini de ifade eden Yrd. Doç. Dr. Samur, “Bu araştırmayla birlikte yaşlı bireylerin kısa süreli hafızada daha çok bilgi tutabildiğini ve dikkat becerilerinin güçlendiği sonucuna varılıyor. Öte yandan yine araştırmalara göre bisiklete binme, dans etme, kayak yapma gibi vücudun fiziksel etkinliklerini tanıyıp algılayabilen dijital egzersiz oyunlarının insanlara zihin fonksiyonlarını geliştirmelerinde yardımcı olabiliyor. Bu oyunlar genel zihinsel sağlıklarını anlamlı bir şekilde geliştirebilir. Özellikle Tetris, PacMan, Yılan Oyunu ve Super Mario gibi oyun uygulamalarını hem yaşlılarımızın aşina olduğu hem de rahatlıkla kaliteli zaman geçirmek için oynayabileceği ve zihinsel becerilerini geliştirebileceği oyunlar olarak gösterebiliriz” dedi.


Sadece dijital değil fiziksel etkinlikler de yapılmalı

Yaşlılarımızın fiziksel etkinlikleri de mümkün olduğunca yapmaya çalışması gerektiğinin önemini de vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Samur; “Yaşlıların kaliteli dijital oyunlar oynamalarının yanı sıra mümkünse gerek aile bireyleriyle gerekse arkadaşlarıyla fiziksel ve kutu oyunları oynamaları, ek olarak gün içinde fiziksel etkinliklerine yeterince zaman ayırmaları çok önemlidir. Son olarak yeni konular öğrenmeye çalışma, ezber yapma, yeni yerler keşfetme gibi etkinlikler de yaşlı bireylerin beyin gelişimlerinde önemli yer tutmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2017 istatistiklerine göre, ülkemizde internet kullanan yaşlı bireylerin oranı yüzde 2,7 kat arttı. İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı 2013 yılı Nisan ayında yüzde 4,2 iken, 2017 yılının aynı ayında yüzde 11,3'e yükseldi.
 

Etiketler: alzheimer, Bahçeşehir Üniversitesi, dijital oyunlar, Yaşlılar Haftası

 

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