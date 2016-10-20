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Dijital Pazarlama Uzmanları Digitalzone‘16’da buluşuyor

Dijital pazarlama uzmanları için düzenlenen Digitalzone’16 etkinliği, 21-22 Ekim tarihlerinde Şişli’de gerçekleştirilecek.


20 Ekim 2016 21:17

Konur önderliğindeki Zeo aracılığıyla dijital pazarlama uzmanları için düzenlenen Digitalzone’16 etkinliği, 21-22 Ekim tarihlerinde Radisson Blu Hotel, Şişli’de yapılacak. Birincisi, 2013 senesinde “SEOzone” adı altında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Saray’ında 200 katılımcı ile gerçekleşen Digitalzone, 2014 yılında Radisson Blu Hotel’de 400 kişinin katılımıyla gerçekleşti. 2015 senesinde Digitalzone, “SEOzone” ve “Contentzone” konferanslarıyla 3 gün süresince yapılmış olup 20’den fazla konuşmacıyı ve 600’ün üzerinde katılımcıyı ağırladı. Bu sene 21-22 Ekim tarihlerinde Radisson Blu Hotel, Şişli’de gerçekleşecek olan Digitalzone 700 katılımcıyı bekliyor.

2015 senesinde DeepCrawl yönetici direktörü olan Mark Thomas gibi önemli yabancı konuşmacıları ağırlayan Digitalzone, bu sene de MOZ’un kurucusu Rand Fishkin ve SEER Interactive kurucusu Wil Reynolds gibi alanında markalaşmış konuşmacıları konuk edecek. Bu yıl yapılacak konferansta Rand Fishkin, “2016 Yılında Pazarlama Uzmanları Google’a Nasıl Uyum Sağlamalı?”, Reynolds, “Müşterinize, Yöneticinize ve Google’a Hitap Eden Bir SEO Altyapısı Oluşturmak” ve Yiğit Konur, “Dijital Pazarlama Yatırımlarınızı Dashboard’lar Aracılığıyla Kolayca Ölçümleme Yolları” konularında konuşma yapacak.
22 Ekim’de yapılacak oturumlara ise n11.com’un SEO yöneticisi olan Uğur Eskici ve Hepsiburada.com’un 3 yıldır SEO bölümünü yöneten Okan Kortan konuşmacı olarak katılacak. 

Etiketler: Digitalzone


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