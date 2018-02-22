STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Türkiye’de ilk teknolojik düşünce merkezini geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdi. Savunma-güvenlik, mühendislik-teknoloji alanlarında küresel stratejiler ve teknolojik öngörüler geliştiren STM, 2018 yılının ilk panelini "Dijitalleşen Dünya'nın Yeni Askerleri: İnsansız ve Akıllı Sistemler” adıyla düzenledi. Panelde savunma sanayinde yapay zekâ dönüşümü, insansız platformların yeni görev ve taktikleri ile geleceğin dahi robotları konularına değinildi.

Panele Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan İnalhan katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise gazeteci Hakan Çelik üstlendi.

Panelde Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir SSM’nin savunma teknolojilerinde insansız sistemlere yönelik çalışmalara hız verdiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Yeni nesil robotik sistemler, geleceğin savaşları ve terör tehditlerine karşı güçlü orduların sahip olması gereken önemli stratejik kabiliyetler arasında görülüyor. İnsansız ve akıllı sistemler askerden önce gireceği yerlerde istihbarat amaçlı görüntü almaktan yakın destek koruma ve ateş desteğine, yüklendiği mühimmatı çatışma bölgesine ulaştırmaya kadar ciddi operasyonel katkılar sağlayacağı gibi, düşmanın dikkatini dağıtacak taktik görevleri de yerine getirebilecekler. Yeni nesil milli insansız akıllı sistemler gerek karada, gerek havada, gerekse denizde gücümüze güç katacak.”

Panelde açılış konuşmasını STM Genel Müdürü Davut Yılmaz gerçekleştirdi. Yılmaz; “STM; bilgi, birikim, teknolojik alt yapı ve insan kaynağı gücünü kullanarak Türkiye’nin yeni nesil yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesinde önemli bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Yeni nesil savunma sanayinde artık dijital dönüşümün hızlı yaşandığı bir döneme girdik. Robotik teknolojilerin askeri alandaki uygulamaları insansız hava araçlarıyla başladı ve insansız sistemler giderek yaygınlaştı. Söz konusu sistemler, keşif, gözetleme, silahlı devriye, hassas güdümlü̈ taarruz, arama kurtarma gibi operasyonel görevlerde yoğun olarak kullanılıyor. STM olarak, insansız ve akıllı sistemlerin geleceğin harekât ortamında nasıl görevler üstlenecekleri, gelişimleri ve yeni rollerini bu panelde ufuk açıcı fikirlerle ele almayı oldukça önemli buluyorum” dedi.

STM ThinkTech; savunma–güvenlik ve mühendislik-teknoloji alanlarında var olan bilgi birikimi ve insan kaynağıyla bölgesel ve küresel stratejiler, teknolojik öngörüler, olası senaryolar ve karar destek sistemleri geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye’nin gelecek vizyonuna uygulanabilir, düşünsel ve pratik katkılar sunmayı düşünen ThinkTech, başta savunma olmak üzere havacılık, enerji, ulaştırma, eğitim ve sağlık alanlarında objektif bir yaklaşımla teknoloji odaklı analizler ile özgün çözümler geliştirecek ve veri işleme yeteneğiyle raporlar yayımlayacak. STM ThinkTech, geliştireceği öngörüler ve stratejik çözümler için akademisyenler, vakıflar, üniversiteler, yüksek teknoloji üreten firmalar, kamu kurumları ve karar vericilerle işbirliği içerisinde olacak.