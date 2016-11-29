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Dikili sele teslim oldu

İzmir’in Dikili ilçesi Kabakum Mahallesi'nde dün öğleden sonra başlayan yağmur nedeniyle dereler taştı ve mahalledeki ev ve iş yerlerini su bastı.

Dikili sele teslim oldu

29 Kasım 2016 13:17

Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca yağan yağmur nedeniyle mahalledeki ıslah edilmeyen derenin taşması sonucu yaklaşık 500 metrelik alanda bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Kabakum Mahallesi'ndeki iş yeri sahipleri gece boyunca kendi imkanları ile yağmur suyunu tahliye etmeye çalışırken, sabah gün ağardığında aşırı yağmurun yol açtığı milyonlarca lirayı bulan zarar kendini gösterdi.
Mahallede kahvehane işleten Birol Basmaz, “Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeni ile köyümüz okulunun arkasında bulunan dere taştı. O derenin içine dolan pislik nedeni ile yol aşağıya denize ulaşamadı. O yüzden tüm ev ve iş yerlerini su bastı” dedi.

"Böyle bir yağmura rastlamadım"

Kabakum Mahallesi'nde marangoz atölyesi bulunan Halil Altuntaş, 23 yıldır mahallede esnaflık yaptığını ve daha önce Kabakum’da böyle bir yağmura rastlamadığını söylerken, aynı mahallede lokanta esnaflığı yapan 30 yaşındaki Erdal Beyazaslan, “Dün akşamki aşırı yağmur nedeniyle mahallenin girişindeki esnafın tüm malzemeleri yağmur suyuna kapıldı. Hepimizin tüm esnafın ve mahallemizde bulunan ev sahiplerinin büyük bir kaybı var. Çoğumuzun eşyası kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım bekliyoruz“ diye konuştu.
Kabakum Mahallesi sakinleri bir daha böyle felaketin yaşanmaması için yetkililerden bir an önce mahallenin ortasından geçen derenin ıslah edilmesini istedi. Öte yandan, Dikili Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre dün Dikili ilçesine metrekareye 109.5 kilogram yağmur yağdığı belirtildi.

Sertan Ergit

İZMİR 

Etiketler: Dikili, İzmir, sel


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