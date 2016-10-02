Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG DOST arama kurtarma gemisinin Dikili Körfezinde göreve başlaması ve Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli çalışmasıyla birlikte kaçak geçişler karşısında denetimler artırıldı. Bu doğrultuda dün 114 kaçak göçmen yakalanırken, bugün de 71 kişi yakalanarak Dikili Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bu sabah Dikili Körfezinin 3 mil açıklarında Midilli'ye geçmeye çalışan bir lastik bot TCSG DOST arama kurtarma gemisi tarafından tespit edildi. Gemiye alınarak Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen ve tamamının Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 71 kaçak göçmene önce insani yardım yapıldı. Daha sonra kimlik tespitleri için Dikili Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Düzensiz göçmenlerin kimlik tespitinden sonra ise İzmir İl Göç İdaresi'ne sevk edileceği belirtildi.