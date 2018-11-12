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Dikili'de tekne battı! 3 göçmen kurtarıldı, 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı

Dikili'de tekne battı! 3 göçmen kurtarıldı, 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
Dikili'de tekne battı! 3 göçmen kurtarıldı, 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı

İzmir’in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup göçmenin teknesini battı. 3 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 4 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alındı.

İzmir'in Dikili ilçesi Denizköy bölgesinde, saat 06.19'da yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yüzerek Karaada mevkisindeki balık çiftliklerine çıktı. Göçmenler, bindikleri fiber teknenin battığını, teknede 3'ü çocuk 15 kişi olduklarını bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. 14 Afganistan ve 1 İran uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin neden battığı henüz belirlenemezken, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 3 düzensiz göçmenin daha sağ olarak kurtarıldığını, 4 düzensiz göçmenin ise cansız bedeninin denizden alındığını bildirdi. 6 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor. 

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri - Ali Gözeten
 

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