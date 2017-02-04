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Dikkat! Buzdolapları saldırabilir!

Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, artık her cihazla internete girilebildiğine dikkat çekerek, "Bir gün bir kişi, 'Benim buzdolabım cumhurbaşkanlığının web sayfasına saldırmış' diyecek. Bunun bağlantısı olabilecek mi? Artık akıllı ev dediğimiz sistemler devreye giriyor. Artık her cihaza internet verebiliyorsunuz" dedi.

Dikkat! Buzdolapları saldırabilir!

04 Şubat 2017 10:32

Bursa Barosu tarafından Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda ‘adli bilişim uygulamaları ve hukuk süreci’ ile alakalı panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak Adli Bilişim Uzmanları Ahmet Ekin, Mustafa Sansar ve Bursa Barosu Av. Dr. Cankat Taşkın katıldı. Bursa Baro Başkanı Av. Gürkan Altun ve davetlilerin dinlediği panelde dijital delil kavramını anlatan Mustafa Sansar, “Asliye Ceza Mahkemesi’nde çocuk pornosu ile ilgili açılan davaya bakan hakim, IP numarasını ve GB’nin ne olduğunu bilmediğini söyledi. İnsanın nasıl kimliği varsa, IP numarasının da internetin kimliği olduğunu söyledim. Ben, hakime, hangi hukuk fakültesinden mezun olduğunu sordum. O da, İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğunu söyledi. Ben, 'O hukuk fakültesinin kütüphanesi Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biridir. Oradaki bütün kitapları toplayın ve katibinize yazdırın, 1 GB ya eder ya etmez. Bu adamda 90 tane İstanbul kütüphanesi kadar çocuk pornosu var' dedim. Hakim biraz durduktan sonra 'Hemen tutuklayalım' dedi. Böylece sanık tutuklandı" diye konuştu.

Soruşturma ve kovuşturmadaki bütün tarafların dijital dünyadan uzak olduğunu anlatan Sansar, “Bilmediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Yönetemediğiniz şeyden zarar görürsünüz. Başınıza bir şey geldiğinizde ilk avukatınıza gidersiniz. Şu anki suçlar kolay suçlar. Örneğin, boşanma davasında silinen whatsapp bilgilerinin geri getirilmesi. Yavaş yavaş duyuyoruz. Bir gün bir kişi, 'Ahmet bey, benim buzdolabım cumhurbaşkanlığının web sayfasına saldırmış' diyecek. Bunun bağlantısı olabilecek mi? Artık akıllı ev dediğimiz sistemler devreye giriyor. Artık her cihaza internet verebiliyorsunuz. Teknolojinin en iyisini kullanalım. Ama bunun tedbirini almak lazım. Suçla her zaman mücadele için teknoloji takip edilmeli. Buzdolabı olmaz, evin güvenlik kamerası olur. Saldırı sistemleri giderek artıyor. Bu geleceğin suçu da değil. 3 ay önce Amerikan sistemlerine saldırı oldu. İnternetteki açıklardan kaynaklı bir vakadan dolayı cumhurbaşkanlığı sayfasına aynı anda 10 bin kişi giriyorsa, burada açık vardır" şeklinde konuştu. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, İstanbul Hukuk Fakültesi


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