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Dikkat: İstanbul için sağanak alarmı!

Türkiye, batı kesimlerden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor.

Dikkat: İstanbul için sağanak alarmı!

19 Eylül 2016 13:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizin bu akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerimizden başlayacak olan yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Yarın kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Zonguldak, Bartın, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana ve Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

21.09.2016 Çarşamba günü; Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları ile Adana, Osmaniye ve Hatay’ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin; perşembe günü kuzey, iç ve batı bölgelerde; Cuma günü (23.09.2016) ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde aralıklarla görüldükten sonra cumartesi günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yağışla birlikte salı günü iç ve batı kesimlerde, çarşamba günü kuzey, iç ve doğu bölgelerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor" denildi. 

Etiketler: yağışlı hava, yağmur


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