Dikkat... Pastırma sıcakları geliyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki bir hafta boyunca Orta Karadeniz Bölgesi'nin yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisinde kalacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM), son tahminler hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, “Hafta ortasından bu yana etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bölgemizi terk etti. Soğuk ve yağışlı sistemin bölge genelinde yer yer kuvvetli yağışların meydana gelmesine ve hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede azalmasına neden olmuştur. Hissedilir derecede azalan hava sıcaklıklarının bölgemizin iç kesimlerinde devam eden zirai faaliyetler için don riski oluşturduğu görülmüştür. Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki bir hafta boyunca bölgemizin yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, hafta boyunca bölge genelinde yağış beklenmiyor. Özellikle, yüksek basıncın ve açık geçecek olan havanın gece saatlerinde radyasyon kaybına neden olacağı ve buna bağlı olarak da bölgemizin iç kesimlerinde gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin meydana geleceği bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca bölgemiz genelinde hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta boyunca bazı il merkezlerimizde ölçülecek olan günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Samsun ve Amasya'da 24, Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta 23, Çorum ve Ordu'da 22 dereceye kadar ulaşacağı bekleniyor” denildi.