‘Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6736 Sayılı Yasa’ esnaf ve sanatkârları yakından ilgilendiriyor. Kanun ile birlikte devlete olan geçmiş dönem borç faizlerinin sıfırlandığı ve birçok kalemde yapılandırmanın önünün açıldığını belirten ESOB Başkanı Rasim Fırat, esnafa nefes aldıran yasada son başvurunun 25 Kasım olduğunu anımsattı.

Yapılandırma başvurularının bitmesine birkaç gün kalmasına rağmen sorunların çözülemediğini söyleyen Başkan Fırat, “Hala tebliğ edilmeyen cezalar var. Dönemsel olarak Kanun kapsamına girdiği halde tebliğ edilmediği için esnaf bazı borçlarını yapılandıramadı. Kurumlardan kaynaklanan gecikmelerin cezasını esnaf çekiyor” diye konuştu.

6736 sayılı kanunda esnaf ve sanatkârı yakından ilgilendiren başlıklardan birinin krediyle emeklilik uygulaması olduğunun altını çizen Başkan Fırat, “Esnaf ve sanatkârlarımız öncelikle SGK müdürlüğüne başvurarak, krediyle emeklilik uygulamasından yararlanmak istediğini beyan edecek. SGK müdürlüğü dosyaları inceleyecek ve borcun ödenmesi veya hizmet borçlanması yapılması halinde emekliliğe hak kazanıp kazanmadığınızı tespit edecek. Esnaf ve sanatkârlarımız borcunu ödemesi veya borçlanma yapması halinde emekli olabilecek. Ayrıca SGK müdürlüğü esnaf ve sanatkârımıza 'Prim Borcunu Ödemesi Halinde Emekli Olabilecek' yazısı verecek. Bu yazıyla esnafımız Ziraat Bankası şubelerinden kredi başvurusu yapabilecek. Ziraat Bankası da bu borcu SGK'ya ödeyecek. SGK emekli bağlayacak ve kredi taksitleri emekli maaşından aylık olarak kesilmeye başlanacak. Böylece hem SGK'ya borç ödemiş olacak, hem de esnafımız emekli aylığı ve sağlık sigortanıza kavuşmuş olacak" dedi.