Edinilen bilgiye göre; Şile’de ormanlık alanda dolaşan bir vatandaş kanadından yaralı halde uçamayacak vaziyetteki kızıl bir şahini fark etti. Hayvanının uçamadığını fark eden vatandaş durumu belediye ekiplerine bildirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine Şile Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek yaralı şahini buradan aldı.

Şile Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen ‘kızıl şahinin’ tedavisi veteriner hekimler tarafından yapıldı.

Yaralı şahinin tedavisi hakkında bilgi veren Şile Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim, “Şile Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar sonucunda ekiplerimiz tarafından alınan yaralı kızıl şahin rehabilitasyon merkezine getirildi. Hızlı bir şekilde koruma altına alınıp, tedavisine başlandı. İlk başta kanatlarında çok fazla yarası vardı. Şu an için durumu gayet iyi, çok az bir yaramız kaldı. Tedavisi bitikten sonra tekrar doğaya salacağız” dedi.

Yaralı şahin tedavisi bittikten sonra doğaya salınacak

Şahinler gibi yaban hayvanlarının insanlara ve doğaya büyük faydalarının olduğunu dile getiren Şile Belediyesi Veteriner Hekimi, “Kızıl şahin türleri bizim için çok önemli. Bunlar doğada kemirgenlerle mücadele için çok fazla etki sağlamaktadır” diye konuştu.

Yaraları iyileşene kadar Şile Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi devam edecek olan kızıl şahin, yaralarının iyileşmesinin ardından doğaya salınacak.