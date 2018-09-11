Dikkatsiz sürücü kırmızı ışıkta duran araca çarptı; 2 yaralı

Olay Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana geldi. 09 L 5251 plakalı araç sürüsü Marmaris yolu üzerinden merkez istikametine ilerlediği sırada kırmızı ışıkta durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan 48 V 8201 palakalı araç sürücüsü hızını alamayarak kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarptı. Çarmanın etkisiyle iki araç sürücüsü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ardından yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süreliğine tek şeritten ilerledi.

Mustafa Altar Zeyhan