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Dikkatsiz sürücüler ortalığı savaş alanına çevirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri savrularak önce park halindeki bir otomobile çarptı, sonra müstakil bir evin merdivenlerine kadar çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Dikkatsiz sürücüler ortalığı savaş alanına çevirdi

27 Nisan 2018 11:27
Dikkatsiz sürücüler ortalığı savaş alanına çevirdi - Tıkla İzle

Kaza Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşegül Gül’ün kullandığı 07 LMH 17 plakalı otomobil ile Işıklar Caddesi'nden Abdi İpekçi Caddesi'ne çıkmakta olan Funda Yıldız’ın kullandığı 07 L 8475 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından hızını alamayan 07 LMH 17 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 07 JE 003 plakalı otomobile çarparak yolun ortasına sürükleyip bir evin merdivenlerine çarparak durabildi. Kazanın sabah erken saatte olması ve evin önünde kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, hamile olduğu bildirilen otomobil sürücüsü Ayşegül Gül, olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Her 3 araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçların parçalarının savrulduğu yol uzun süre trafiğe kapandı.

 

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