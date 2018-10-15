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Dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödüyordu

Dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödüyordu
Dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödüyordu

İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu bir caddede yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, üzerine gelen otomobili fark etmeyince bir anda kendini yerde buldu. Dikkatsizliğin bedelini az kalsın canıyla ödeyecek olan yayanın yaşadığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödüyordu - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Bağcılar Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu Osmangazi Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, yol kenarında araçların geçmesini bekledi. Bir minibüsün geçmesiyle birlikte hareketlenen yaya, kendi bulunduğu şeritte aracın olmadığını düşünerek karşı şeritten gelen araçları kontrol edip yürümeye başladı. Tam bu sırada yayanın fark etmediği araç sürücüsü, çarpmamak için karşı şeride doğru geçerken, yaya ise bir anda kendini yerde buldu. Yaşanan olay sonrasında kazada yaralanan yayanın yardımına vatandaşlar koştu. Yaşanan bu ilginç kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Mehmet Başa 

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