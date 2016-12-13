Gıda ve Tarım Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna istinaden çıkarılan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Tebliğ hükümleri gereğince bütün karasularımızda 15 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile Dil ve Pisi balığı avcılığı, nakli ve satışı yasaklandı. Dil ve Pisi Balığı avcılığı, nakli ve satışı yapanlara bin 113 TL idari para cezası uygulanmakta olup, ayrıca ürüne el konulmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Su ürünlerinin ve yaşam alanlarının korunması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmektedir. Bunlar tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları ile ilgili düzenlemeler olup, balıkçıların getirilen bu kurallara uygun olarak avcılık yapmaları zorunludur. Bakanlıkça getirilen kurallara uyulması balıkçılığımız ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Balıkçılarımıza ve ilgililere önemle duyurulur" denildi.

Halil Dağ

TEKİRDAĞ