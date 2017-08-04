Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'in tezgahının başına geçti

Bodrum’un Bitez Mahallesi'nde bulunan Tatlıses çiğköfte salonunda tezgahın başına geçen Dilan Çıtak çiğköfteyi hem yedi hem yedirtti. Çiğköfte sıkan Çıtak, en sevdiği yemeklerden birinin çiğköfte olduğunu söyledi. Bir yandan gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı bir yandan da çiğköfte yemeyi ihmal etmedi. Nişanlısı şarkıcı Levent Dörter'le birlikte arkadaşı Orkan Çömlekçi’yi ziyarete geldiğini söyleyen Çıtak, acılı çiğköfteyi görünce dayanamayarak yemeye başladı.

"Benim yediğimi kimse yiyemez"

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan birçok ünlü isim gibi davranmayan Çıtak, basın mensuplarına da çiğköfte ikram etti. Ünlü sanatçı, Tatlıses çiğköftenin yeni açılan şubesini ziyarete geldiklerini söyleyerek, “İki gündür Bodrum’da tatildeyiz. İşlerimizi de buradan devam ettirelim ve tatil yapalım diyerek Bodrum’a geldik. Bu vesileyle burayı açan arkadaşlarımız Orkan Çömlekçi’yi de ziyaret edelim dedik. Geceleri bazen benim canım çiğköfte çekiyor. Suşi falan onlar çok farklı lezzetler ama lahmacun ve çiğköfteyi çok severim. Benim yediğim yemeği kimse yemez. Benim yediklerimi başkası yese 300 kilo olur. Şimdi yemekten geldik oturmaya önümüze çiğköfte koydular kimse yemiyor tek ben yiyorum. Çiğköfte o kadar çok kilo yapan bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Hayranlarına müjdeyi verdi

Ağustos sonu albümünün single çıkaracağını da aktaran Çıtak, “Şu anda bir single hazırlıyoruz. Ağustos sonunda çıkmış olur. Çoktan çıkması lazımdı single ama yaz dönemi olduğu için biraz gecikti. İskender Paydaş ile çalışıyoruz. İskender Paydaş çok yoğun oluyor. Hem benim projelerimle hem de kendi projeleri ile ilgileniyor. İyi bir şey çıksın diye acele etmiyorum. İskender Paydaş’ın kafası rahat olduğu zamanlarda çalışıyoruz. Biraz detaylı çalıştığımız için zaman alıyor. Bu ay sonu ya da önümüzdeki ay sonuna yetiştireceğiz. Daha pop bir parça ile singıl yapıyorum” şeklinde konuştu.

Babasının şarkısına single yapacak

Babası İbrahim Tatlıses’in şarkılarını çok beğendiğini belirten Dilan Çıtak “Şu anki single da babamın şarkısı yok. Ben her sahnemde babamın şarkısını söylüyorum. En sevdiğim bir şarkısı var. O şarkıya single yapmayı planlıyorum. Babamın şarkılarını sahnede çok istiyorlar ben de hep söylüyorum. Biraz daha farklı okuyorum. Arabesk gibi okumuyorum. Babadan bir proje şarkı yapmak istiyorum. Babamın çok güzel şarkıları var ben bayılıyorum, çok seviyorum” dedi.

Düğün seneye kaldı

Bu yaz şarkıcı nişanlısı Levent Dörter ile evlenmeyi planladıklarını ama evliliğin özel nedenlerden dolayı seneye kaldığını açıklayan Çıtak, “Biz bu sezon evlenmeyi düşünüyorduk Levent’le ama annesinin rahatsızlığından dolayı ertelendi. İnşallah şartlar da el verirse seneye düşünüyoruz” diye konuştu.

Eren Ayhan



