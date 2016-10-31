Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen 23. Dünya Karate Şampiyonası'nın son gününde bronz madalya için tatamiye çıkan Dilara Bozan, Gizem Şahin ve Rabia Küsmüş'den oluşan bayan kata takımı, üçüncülük maçında Mısır'ı 3-2 mağlup ederek dünya üçüncülüğünü elde etti.2015 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanan, 2016 Mayıs ayında Fransa'da ise Avrupa üçüncüsü olan bayan kata takımı Avusturya'da tarih yazdı. Dünya şampiyonasının kapanış gününde tatamiye çıkan bayan katacılar, Mısır ile dünya üçüncülüğü için kozlarını paylaştı. Gojushiho Sho katasını çizen rakibine karşılık Anan katayla tatamiye çıkan ekip, müsabaka sonunda tribünlerden büyük alkış aldı. Düzce Belediyespor Kulübü sporcusu Dilara Bozan ve Antrenörü Muhammed Albayrak'a ülkemize ve kulübümüze yaşattığı sevinç ve gurur için teşekkür ediyoruz.

Tuncay Türkgülü

DÜZCE