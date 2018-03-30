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Dilber Hanım 36 yıl önce çalınan çocuğuna Esra Erol’da kavuştu

Henüz 12'sinde gelin edilen, 13'ünde anne olan Dilber Hanım 36 yıl önce çalınan çocuğuna Esra Erol’da kavuştu. Kardeşlerin kavuşma anı ise yürekleri dağladı.

Dilber Hanım 36 yıl önce çalınan çocuğuna Esra Erolda kavuştu

30 Mart 2018 17:03

Henüz 12'sinde gelin edilen, 13'ünde anne olan Dilber Hanım 36 yıl önce çalınan çocuğuna Esra Erol’da kavuştu. 1983 yılında babasının dini nikâhlı evliliğinden olan ağabeylerini bulmak için Esra Erol’da programına başvuran Merve ve Akile kardeşler, Cumali Tatlısu isimli kişinin ağabeylerini evlatlık verdiğini iddia etti. Aracılık yaptığı iddia edilen Cumali Tatlısu, Esra Erol’un stüdyosuna kadar geldi fakat ilk fırsatta kaçarak yayına çıkmadı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Esra Erol, bir gün içinde ağabey Murat’a ulaşarak 36 yıllık hasrete son verdi. 

Kardeşlerin kavuşma anı yürekleri dağladı 

Evlatlık verilen ağabey Murat, duygularını ifade ederek, “Kaderimizmiş. Cumali abi vasıtasıyla olmuş. Babaannem evlatlık verilmemi istemiş. Cumali ağabeye, ‘birini bul, bulamazsan camiye bırak’ demişler. O da, ‘karşı komşum var, çocukları olmuyor’ demiş. Satma söz konusu değil. Beni büyüten annem evlatlık olduğumu bana hiçbir zaman söylemedi. Olan hep çocuklara oluyor” dedi.

Kardeşlerine kavuşan Murat biyolojik annesine de 36 yıl sonra kavuştu 

Oğlundan ayrılmak istemediğini belirten acılı anne, “36 yıldır gözyaşı döküyorum. Her gece dua ettim. Bana öldü dediler; 20 sene sonra yaşadığını öğrendim. Çok aradım. Doğum yaptığımda babası cezaevindeydi. Oğlumdan ayrılmak istemedim hiçbir zaman. Her gece dua ettim bir kere göreyim diye. Çocuğumu benden aldılar. Yıllardır kan kusuyorum. 13 yaşında anne oldum hiç kimse arkamda durmadı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.  

Rıfat Fırat

 

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