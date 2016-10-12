İstanbul Sarıyer'de DHKP-C’ye yönelik terör operasyonu sırasında baskın yapılan bir evde yaralanan ve kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın ölümüne ilişkin hakkında dava açılan polis memuru Y.M.’nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı oturumda görülen duruşmaya sanık polis memuru Y.M. katılmadı. Y.M.’yi avukatı temsil ederken, Dilek Doğan’ın ailesi ve onlarca avukat da salonda hazır bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti duruşmayı 12 Ocak 2016 tarihine erteledi. Kararın ardından Doğan’ın ailesi, avukatları ve yakınları adliye önündeki meydanda toplanarak basın açıklaması yapmak istedi. Doğan’ın avukatlarından Oya Arslan’ın konuşma yaptığı sırada, bir grup “Dilek Doğan katili yargılansın. Halk Cephesi” yazılı pankart açtı.

Çevik Kuvvet polisleri etrafı sardı

Bunun üzerine emniyet güçleri pankartı topladı ancak Doğan’ın yakınları pankart açan şahıslara gözaltı yapılmasına engel oldu. Açıklamaya devam edildiği sırada, pankart açan grup üyeleri meydandan gizlice kaçmaya çalıştı. Sivil polisler tekrar harekete geçerek pankart açan gruba müdahale ederken, Çevik Kuvvet polisleri de halka oluşturarak grubun etrafını sardı.

Hasan Ferit Gedik’in dedesi gözaltına alındı

Aralarında, Maltepe Gülsuyu'nda 2013 yılı Eylül ayında çıkan olaylarda hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik'in dedesi Mustafa Meray’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Dilek Doğan'ın annesi Aysel Doğan fenalaşırken, Hasan Ferit Gedik’in annesi Nuray Gedik polislere tepki gösterirdi. Hasta olduğu öğrenilen Mustafa Meray, bir süre sonra serbest bırakıldı.

Başak Akbulut

İSTANBUL