Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Dilenci kadın zabıta ekiplerinden ağlayarak kurtarmaya çalıştı

Dilenci kadın zabıta ekiplerinden ağlayarak kurtarmaya çalıştı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilencilik yapan doğuştan engelli Gülay T., vatandaşların şikayeti nedeniyle kendisini engellemeye gelen zabıta ekiplerini de şaşırttı.

Dilenci kadın zabıta ekiplerinden ağlayarak kurtarmaya çalıştı

28 Ocak 2017 12:28
Dilenci kadın zabıta ekiplerinden ağlayarak kurtarmaya çalıştı - Tıkla İzle

İki bacağı da olmayan Gülay T'nin kurumların dağıttığı yardım malzemelerinden faydalandığı ve 3 ayda bir ödenen 1500 TL'lik yetim ve dul aylığı maaşı aldığı ortaya çıktı. İslahiye Belediyesi Zabıta ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta dilenen kadın ihbarı üzerine gittiği sokakta, 2 bacağı olmayan Gülay T'yi suç üstü yakaladı. Kadını karakola götürüp ceza kesmek isteyen zabıta ekipleri, kadının yalvarması ve yakarmaları üzerine tereddüt yaşadı. Kadını araştıran zabıta ekipleri, kadının sosyal yardım vakfı ve derneklerin yaptığı giyim, yakacak, gıda ve nakit para gibi bir çok yardımdan da faydalandığını belirledi. Kadının 3 ayda bir 1500 TL olarak ödenen dul ve yetim aylığı da bağlandığını öğrenen zabıta ekipleri, kadının ayrıca emekli maaşı için de müracaatta bulunduğunu fakat aldığı dul ve yetim aylığı nedeniyle bu aylığın bağlanamadığını tespit etti.

Ağlayarak kurtulmaya çalıştı
Gülay T, zabıta ekiplerinin maaşı bulunduğunu söylemesi ve halen neden dilendiğini sorması ile ağlamaya başladı. Gülay T, kimsesinin bulunmadığını ve bir daha dilenmeyeceğini söyleyerek, ağlamaya başladı. Zabıta ekipleri daha önce de dilendiğini belirlediği kadından bir daha dilenmemesi sözü aldı. Zabıta ekipleri, kadına bir daha yakalanması halinde maaşının iptal edileceğini söyleyerek, uyardı.

Motosiklet tuttular, kucakta taşıdılar
Gülay T, paraya ihtiyacı olduğu için dilenmek zorunda kaldığını söyleyerek, bu nedenle soğu ve yağışlı havaya aldırış etmeden dışarı çıktığını ifade etti. Zabıta ekipleri uyarısının ardından kadının olay yerinden ayrılmasını istedi. Gülay T'nin ayakları olmadığı için gidemeyeceğini söylemesi üzerine, kadının durumuna üzülen zabıta ekipleri sepetli motosiklet buldu. Motosikletin taşıma ücretini de ödeyen ekipler, kadını kucakta taşıyarak motosikletin sepetine bindirdi.

BEKİR ŞENTÜRK 

Etiketler: dilenci, dilenci operasyonu, İslahiye Belediyesi Zabıta


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!