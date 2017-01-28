İki bacağı da olmayan Gülay T'nin kurumların dağıttığı yardım malzemelerinden faydalandığı ve 3 ayda bir ödenen 1500 TL'lik yetim ve dul aylığı maaşı aldığı ortaya çıktı. İslahiye Belediyesi Zabıta ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta dilenen kadın ihbarı üzerine gittiği sokakta, 2 bacağı olmayan Gülay T'yi suç üstü yakaladı. Kadını karakola götürüp ceza kesmek isteyen zabıta ekipleri, kadının yalvarması ve yakarmaları üzerine tereddüt yaşadı. Kadını araştıran zabıta ekipleri, kadının sosyal yardım vakfı ve derneklerin yaptığı giyim, yakacak, gıda ve nakit para gibi bir çok yardımdan da faydalandığını belirledi. Kadının 3 ayda bir 1500 TL olarak ödenen dul ve yetim aylığı da bağlandığını öğrenen zabıta ekipleri, kadının ayrıca emekli maaşı için de müracaatta bulunduğunu fakat aldığı dul ve yetim aylığı nedeniyle bu aylığın bağlanamadığını tespit etti.

Ağlayarak kurtulmaya çalıştı

Gülay T, zabıta ekiplerinin maaşı bulunduğunu söylemesi ve halen neden dilendiğini sorması ile ağlamaya başladı. Gülay T, kimsesinin bulunmadığını ve bir daha dilenmeyeceğini söyleyerek, ağlamaya başladı. Zabıta ekipleri daha önce de dilendiğini belirlediği kadından bir daha dilenmemesi sözü aldı. Zabıta ekipleri, kadına bir daha yakalanması halinde maaşının iptal edileceğini söyleyerek, uyardı.

Motosiklet tuttular, kucakta taşıdılar

Gülay T, paraya ihtiyacı olduğu için dilenmek zorunda kaldığını söyleyerek, bu nedenle soğu ve yağışlı havaya aldırış etmeden dışarı çıktığını ifade etti. Zabıta ekipleri uyarısının ardından kadının olay yerinden ayrılmasını istedi. Gülay T'nin ayakları olmadığı için gidemeyeceğini söylemesi üzerine, kadının durumuna üzülen zabıta ekipleri sepetli motosiklet buldu. Motosikletin taşıma ücretini de ödeyen ekipler, kadını kucakta taşıyarak motosikletin sepetine bindirdi.

BEKİR ŞENTÜRK