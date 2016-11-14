Hayriye Mahallesi'nde yaşayan Zehra Ay, gündüz saatlerinde evine giren iki kadının evdeki 700 lira para ile üç altın ve küpelerini çaldığını öne sürdü. Komşusunun eve iki yabancı kadının girdiğini haber vermesi üzerine odayı kontrol ettiğinde odasını dağınık gördüğünü belirten Ay, durumu polise bildirdiklerini söyledi.

Evin yakınlarındaki güvenlik kamerasını inceleyen ev sakinleri, tanımadıkları iki kadının eve girdikten 10 dakika sonra kapıdan çıktıklarını gördü. Kamera kayıtlarında Ay ailesinin evinden çıkan kimliği belirsiz kadınlar, bir süre diğer komşularla sohbet ediyor.

Sohbetin ardından ayrılan kadınları bulmak için mahalleyi gezen aile bireyleri, kadınları bulamadıklarını söyledi.

Zehra Ay olayın kaynanası ile birlikte evde olduğu sırada meydana geldiğini söyleyerek, “Kızımın okul çıkışı olan 11.30 sıralarıydı. Ben buralarda idim, kaynanam ise diğer odada idi. Birden bir kadının içeri girmesiyle irkildim. Hemen ‘çıkın, dışarıdan yabancı kadınlar geliyor’ dedi. Ben de biz evdeyiz ne kadını hiçbir şey yok dedim. Bir de baktım ki odamızdaki hazır olan paralar, birkaç altın ve küpelerim yerinde yok. Ardından koşarak gittim, her tarafa baktım kimseyi bulamadım” dedi.

Hırsızların 10 dakika içeride kaldığını düşündüğünü söyleyen Ay, diğer çekmecelerindeki altınlar için fırsat bulamadıklarını söyledi.

Ev sahibi İsmet Ay, polisin olayla ilgili çalışma başlattığını söyledi.

Cuma Sarı



