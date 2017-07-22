Dilenciler garajlar bölgesini işgal etti

Boş buldukları arazilere çadırlarını kuran dilenciler, arazi sahiplerine bile aldırış etmiyor. Garajlar ve Yeni Hayvan Pazarı'nın yanını mesken tutan dilenciler, araçlarıyla çocuklarını ve eşlerini şehit merkezine getirip bırakarak dilencilik yaptırıyor. Kendileri ise akşama kadar kurdukları çadırlarda yatarak eşlerini bekliyor.



Yanlarında bulunan küçük çocukları da kendileriyle birlikte dilendiren, dilenciler duygu sömürüsü yaparak vatandaşların zaafından yaralanmayı da fırsata çeviriyor. Kars merkez ve ilçelerine de giden dilenciler, esnaf ve vatandaşları adeta canından bezdirdi. Son günlerde özellikle Evliya Cami Harakani Türbesi önünü mesken tutan dilenciler, buraya ziyarete gelen yabancı turistleri adeta zorlayarak para istiyor. Dilencilerden rahatsız olan bazı vatandaşlar ise Harakani Türbesini ziyaret etmeden bölgeden ayrılıyor.



Vatandaşlar, Kars’ta, köşe başlarını tutan ve kent dışına çadırlarını kuran dilencilere karşı polis ve zabıtanın önlem almasını istedi.

Işık Çapanoğlu