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Dilencileri apartmana kilitleyerek yakalattı

Kahramanmaraş’ta bir apartmana giren 3 dilenci kadın girdikleri apartmandan dışarı polislerle birlikte çıktı, apartmanda oturan bir vatandaş polisi arayıp ihbar ederek dilencileri yakalattı.

Dilencileri apartmana kilitleyerek yakalattı

17 Kasım 2017 18:41

Olay, Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanda tanımadığı insanları gören bir vatandaş hemen 155’i arayarak polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler şüpheli bayanların kimliklerini sorgulandı. Şüpheli bayanların il dışından günübirlik Kahramanmaraş'a geldikleri belirlenirken, hırsızlık suçlarından kayıtları olduğu belirtildi. Haklarında dilencilik yapmak ve çevreyi rahatsız etmekten Kabahatler Kanunu gereği para cezası kesildi.

‘Kahramanmaraş Emniyeti uyarmıştı’

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri vatandaşları kapı kapı dolaşarak ev hırsızlığı olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Vatandaşlar ile görüşen polisler, evden hırsızlık olaylarının yüzde 70’inin dilenci ve bohçacı görünümlü bayanlar tarafından plastik aparat ile kapı kilidi açmak şeklinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapıların mutlaka anahtarla kilitlenmesi ve vatandaşın satıcı, dilenci ve bohçası bayanları mutlaka 155 ihbar telefonuna bildirmesini istiyor.
Yapılan araştırmada genellikle hırsızlık amaçlı bu bayanların çevre illerden Kahramanmaraş' a günübirlik gelip gittikleri belirlendi. Bir yolla girdikleri evlerde direkt yatak odasına yönelip ziynet eşyası çaldıkları için altın kızlar olarak da adlandırıldığı öğrenildi. 

Halil Koyun
 

Etiketler: apartman, dilendiricilik

 

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