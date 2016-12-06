Son zamanlarda başta Sakaryalı olmak üzere yabancı uyruklu şahısların da katılımıyla Sakarya'da dilenci sayısında artış gözlendi. Şehrin kalabalık yerleri olan Çark Caddesi, Gar Meydanı, AKM Önü, Şemsiyeli Park, Uzun Çarşı gibi yerlerde dilencilik yapan şahıslara Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve Çark Caddesi Güven Timleri geçit vermiyor. Son olarak ekipler Çark Caddesi üzerinde dilenen bir aileyi gözaltına aldı.

Yuvam Sokak üzerinde bulunan Zabıta Karakoluna götürülen şahısların üst aramalarında dilenmeden edindikleri 65 TL paraya tutanak tutularak el konuldu. Dilenmeye kendi araçlarıyla geldikleri tespit edilen şahıslara cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Remzi Şimşek