Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cuma Namazı sonrasında öncede belirlenen bazı cami önlerinde namaz çıkışında, dilencilik yapanlara karşı denetim yaptı. Namaz çıkışında dilenen şahıslar, tek tek toplanarak zabıta minibüsle bindirilerek Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı önüne getirildi. Zabıta ekipleri tarafından toplanan 3’ü Suriye uyruklu 7’si kadın 12 dilencinin üzerinden kağıt ve demir para olarak 150 TL çıktı. Öte yandan bir kadın dilencinin cami önüne yemek siparişi verdiği öğrenildi. Dilenci üzerinden çıkan yemek sipariş paketinin içerisinden ayran, salata ve dürüm çıktı. Haklarında tutanak tutulan dilencilere Kabahatler Kanununundan ceza kesilirken, dilencilerin üzerinden çıkan kağıt ve madeni paralara da el kondu. Yakalan 12 dilenci işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.