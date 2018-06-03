Diğer
Kategoriler

'Dilenmiyor' diye yaşlı kadını döverek hastanelik ettiler

Samsun'da 83 yaşındaki kadın, oğlu ve gelini tarafından dilenmediği için dövülerek hastanelik edildi.

Dilenmiyor diye yaşlı kadını döverek hastanelik ettiler

03 Haziran 2018 13:30
'Dilenmiyor' diye yaşlı kadını döverek hastanelik ettiler - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un İlkaadım ilçesinde Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Ziya Yılmaz Şahirlerarası Otobüs Terminali yakında darp edilmiş halde bulunan 83 yaşındaki Elif P., vatandaşlar tarafından otogar polisine götürüldü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, Adana Ceyhan'dan Samsun'a geldiklerini belirtti.

Kendisini oğlu ve gelininin darp ettiğini söyleyen Elif P., "Benden dilenmemi istediler. Ben de dilenmeyince oğlum ve gelinim beni dövdüler" dedi.

Hastanede tedavisi tamamlanan yaşlı kadın, polis tarafından ekip otosuyla Samsun Şiddet Önleme Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.  

Muhammer Ay
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç