Dilim yükselsin ücretteki vergi miktarı azalsın

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan 3600 ek göstergeden sonra memurlar, hükümetten 14 bin 880 TL olan vergi dilim barajının yükseltilmesini talep ediyor. Yılın ilk yarısında maaşlarında yüzde 15'lik vergi kesintisi yaşayan memurlar, yılın 6'ncı ayından sonra ise yüzde 20 vergi kesintisi yaşıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Eğitim Sendikası Başkanı Mehmet Alper Öğretici “Vergi dilimi şu anda 14 bin 880 TL için yüzde 15. Fakat yılın ikinci yüzde 20'ye yükseliyor. Temmuz ayında verilen zamlar bu yüzde 5'lik kesinti yüzünden hissedilmiyor. Baraj yükseltisin ki memurlar, ikinci zammı hissetsin. Ülke olarak son günlerde ekonomik olarak zorlu süreçten geçiyoruz ama uygulama devlete fazla yük olmayacak” dedi. Öğretici, asgari ücretlinin vergi diliminden etkilenmesinin son bulduğunu, asgari ücretin bütün yıl eksilmeden ödendiğini hatırlatan Öğretici, bunun memurlar için azaltılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Gazetesi