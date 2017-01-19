Buradaki kuşlar da petrol nedeniyle ölmeye başladı. Yalova Valiliği lagünde temizleme çalışmaları başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Dilovası’ndaki limanda bulunan bir yakıt tankından denize sızan petrol, kirliliğe yol açmış, bazı kuşların da ölmesine neden olmuştu. Denize sızan petrol dalgalarla Dilovası'nın karşı tarafında bulunan ve soyu tükenmek üzere olan bazı kuş türlerinin de konaklama ve üreme alanı olan Hersek Lagünü'ne taşındı.

Lagüne taşınan petrol nedeniyle çok sayıda kuşun etkilendiği ve kuş ölümleri başladı. Konunun öğrenilmesi üzerine harekete geçen Yalova Valiliği ise Lagün'ün Dilovası tarafındaki kirlenen bölgesinde temizleme çalışması başlattı. Yalova Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede temizleme ve petrolden zarar gören kuş türlerini kurtarma çalışması başlattı. Hersek Lagününde petrolden zarar gören ve ölen kuşlar ise toplanıyor.

Petrolden etkilenen ve zifte bulanan kuşlar tedavi ediliyor

Öte yandan petrole bulanan ve ölümle burun buruna gelen kuşlar ise Yalova Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne getiriliyor. Kuşlar burada petrolden arındırılarak temizlenip tedavi ediliyorlar. Kuşlara ilk tedaviyi ise aslen veteriner olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman yaptı. Salman kuşların petrolden etkilendiklerini ve kurtarılmaları için de yoğun çaba harcandığını dile getirdi.

Çok sayıda kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor

Hersek Lagünü, Marmara Denizi güney kıyılarında, az sayıdaki lagün (deniz gölü) sisteminden birisi. Yalova ili Altınova İlçesi sınırları içerisinde bulunan lagünün yüzey alanı 152 hektardır. Hersek Lagünü’nün de yer aldığı Altınova İlçesi, Yalakdere’nin taşıdığı alüvyonların Marmara Denizi’ni doldurmasıyla oluşmuştur. Lagün, Marmara Denizi’nden ince bir kıyı şeridiyle ayrılıyor. Günümüzde lagüne su girişi fırtınalı havalarda kıyı şeridinden göle taşan deniz suları, göl yüzeyine düşen yağışlar ile lagünün güneyindeki arazilerin boşaltma suları ve yüzeysel akışlarla olmaktadır. Gölün ortalama derinliğinin 50-60 cm. en derin noktasının 90 cm. olduğu tespit edilmiştir. Hersek Lagünü başta su kuşları olmak üzere pek çok türün barınma, beslenme ve üreme alanı olarak büyük önem taşır. Gölün kışın donmaması nedeniyle özellikle sert geçen yıllarda göl yüzeyinin tamamında başta ördekler olmak üzere pek çok kuş türünü görmek mümkündür. Alan her ilk ve sonbahar döneminde Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki yüz binlerce kuşun geçtiği göç yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle göç kuşları için beslenme ve dinlenme alanı olarak önemli bir konumdadır. Yine kış aylarında kuzeyden gelen su kuşları için önemli bir beslenme alanıdır. Hersek Lagünü yaz aylarında üreme için gelen yaz göçmenleri için de uygun bir yaşam alanı sunmaktadır. Alanda özellikle denizle göl arasındaki kıyı şeridinde koloni halinde üreyen önemli kuş türleri bulunmaktadır. Bunlar Kara gagalı sumru, Sumru, Akdeniz martısı, Poyrazkuşu, Küçük Halkalı Cılıbıt ve Gümüş martıdır. Karagagalı sumru alanda üreyen en az 20 çiftlik popülasyonu ile Hersek Lagünü’ne önemli kuş alanı (ÖKA) özelliğini kazandırmaktadır. Bu tür ülkemizde Gediz Deltası’ndan sonra sadece Hersek Lagünü’nde üremektedir. Alanda üreyen diğer bir tür de Uzunbacak’tır. Bu tür küçük bir alanda üreyen 25 çift ile lagüne önem katmaktadır. Yaz döneminde Lagün çevresinde sulak alan kenarındaki maki ve karışık orman içerisinde birçok yerli ve göçmen kuş türü de üreme ve barınma olanağı bulmaktadır. Hersek Lagünü kış mevsiminde barındırdığı Flamingo sayısı ile de Marmara bölgesinde önemli bir konuma sahiptir. Alanda 2013-2014 kışında 1000 bireyi aşkın Flamingo sayılmıştır. Yine kış ve bahar aylarında gözlenen 6 birey Pufla ördeği ülkemiz için önemli sayıdır. İncegagalı Martı da kış ve bahar aylarında alanı yüksek sayılarda kullanan bir martı türüdür. Alanda yapılan kış ortası su kuşu sayımlarıyla (KOSKS) ve diğer gözlemlerle toplam 190 tür tespit edilmiştir. Bu sayı, alan olarak küçük olmasına rağmen Hersek Lagünü’nü Ülkemizdeki sulak alanlar arasında ön sıralara taşıdı.

Saim Çotuk