Dimitris Itoudis: 'Göstermiş olduğumuz performanstan mutluyum'

THY Euroleague’in 4. haftasında CSKA Moskova, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’i 80-98’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım olarak odaklandıklarını dile getiren Itoudis, şu ifadelere yer verdi:

“Göstermiş olduğumuz performanstan ve sonuçtan dolayı mutluyum. Ligde art arda oynadığımız iki maçı da kazanarak oldukça odaklandığımızı gösterdik. Anadolu Efes'i 18 top kaybına zorladık. Takvim yoğunluğundan dolayı takım kimyasını maç oynadıkça kazanıyoruz. Maçın başında iyi savunma yaparak oyuna ortak olmaya çalıştık. İkinci periyotta farkı açtık. Maçın genelinde Anadolu Efes'e karşı iyi reaksiyon gösterdik. Takım kimyası adına pozitif sinyaller veriyoruz.”

Bora Akyol