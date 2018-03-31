Din adamlarından Mehmetçiğe dua

Türkiye'nin ilk ve tek balık müzesi olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret eden Beylikdüzü din adamları bolluk ve bereket duası etti. Verimsiz geçen balık sezonunun ardından dua eden din adamları 'Allah'ım bize bu tezgahlarda iri iri balıklar görmemizi nasip eyle, balık bol olsun ucuz olsun herkes yesin, herkese şifa olsun, balıkçımızın da halkımızın da yüzü gülsün' şeklinde dua ettiler.

MEHMETÇİKLER İÇİN DUA EDİLDİ

Beylikdüzü din adamları Afrin'deki mehmetçiklerimiz içinde dua etti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’ndaki askerler içinde de dua edene din adamları 'Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar versin. Allah vatanımızı ve milletimizi korusun" dedi.

MÜZEDE YOK YOK!

Gerçekleştirdikleri ziyarette mumyalanmış balıkları da inceleyen din adamları büyük uğraş vererek bu müzeyi vatandaşlara sunan Balıkçı Kenan Balcı'ya da teşekkür ettiler. Büyük, küçük bin 500'ün üzerinde balık türünün olduğunu belirten Kenan Balcı, 'Burada değerli din adamlarımız ile birlikte sınır ötesinde mücadele eden mehmetçiklerimiz için dua ettik. Bolluk ve bereket duası ettik. Hocalarımız aynı zamanda müzemizide gezdiler. Her gün müzeye yeni balıklar ekliyoruz. Öğrencilerimize, çocuklarımıza büyük küçük herkese denizlerimizdeki balıkları öğrensinler diye burada yakından görme fırsatı sunuyoruz. Ücretsiz olan müzemize herkesi bekliyoruz' şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi Balıkçı Kenan tesislerinde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi dev köpekbalıklarından, vatoz balıklarına, kılıç balıklarından, orkinosa kadar bir çok balık çeşidini bünyesinde barındırıyor.