Din görevlileri askere gitmek için dilekçe verdi

İstanbul Din Görevlileri Derneği üyeleri Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için Halıcıoğlu’nda bulunan askerlik şubesine gelerek dilekçe verdi. Ellerinde Türk Bayrak’ları ile askerlik şubesi önüne gelen 40 kişilik din görevlilerinden oluşan grup, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atıp Mehmetçiğin yanında olduklarını söyleyerek askere gitmek istediklerini belirtti.

"DİLEKÇEMİ VERDİM HAZIRIM"

48 yaşındaki Bahattin Usta, “Dilekçemi verdim hazırım. Mehmetçiğimizin yanındayız ve her zaman onlarla beraber omuz omuza çarpışmaya bu millet için bu millet için canımızı vermeye hazırız. Bizleri bölemeyecekler. Çünkü biz Müslümanız ve birlik ve beraberlik içindeyiz” dedi.

"BİN ADET DİLEKÇE GETİRDİK"

"Bin adet dilekçe getirdik" diyen İstanbul ve Fatih din görevlileri dernek başkanı Metin Kaçar, ”Afrin’de vatanımızın selameti için mücadele eden Mehmetçiğimizi yalnız bırakmamak onları dua desteği ile destekliyoruz ama fili olarak da yalnız olmadıklarını ortaya koymak için buradayız. Bin adet dilekçe getirdik. Biraz sonra bu dilekçelerimizi taktim edeceğiz. Milli mücadele yıllarında bizi yetiştiren ruh neyse şuur neyse bugün bizi Halıcıoğlu’ndaki komplekse getirende ruhu da aynıdır. Mehmetçiğimizin maddi ve manevi, bedeni ve ruhi olarak yanında olacağız. Bu aziz vatanı ne dahili nede harici düşmanlara asla teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Murat Horoz /