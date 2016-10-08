Solmayan Güller Gençlik ve İlim Yayma Derneği'nce İstanbul geneli ilçe müftülüklerinin katılımı ile ''15 Temmuz Milli İrade'' futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvada din görevlileri oturma eylemi yaptı. İzmir’de 15 Temmuz gecesi sala okuduğu için darbe maruz kalan müezzin Mehmet Kuzgun için oturma eylemi yaptı.

20 takım 260 futbolcunun katıldığı turnuvada oturma eylemi hakemin maç düdüğüyle başladı. Yaklaşık bir dakika oturma eylemi yapan din görevlileri tekrardan hakem düdüğüyle maçlarına başladı.

“Turnuvaya özel formalar tasarlandı”

Turnuvayla ilgili açıklama yapan Solmayan Güller Derneği Başkanı Bilgin Ekşi, “Derneğimizin organizasyonu çerçevesinde 15 Temmuz Milli İrade Futbol Turnuvası düzenlemiştir. Burada 20 takım, 260 futbolcu özel tasarlanan formalarla birlikte oyuna çıkıyor. Formalardaki tasarımları gördüğünüz zaman geçmiş olduğumuz süreçteki sıkıntılara bir atıf olarak Türkiye'nin birliği, beraberliği ve Diyanet camiasındaki personelin de devletin ve milletin yanında olduğunu göstermek için bu formalar tasarlandı” dedi.

“Darp edenlerin cezalarını çekmelerini istiyoruz”

İzmir'de 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yapıldığı gecede sala okuyan müezzin dövülmesini protesto ettiklerini belirten Bilgin Ekşi, “Buradaki protestonun amacı özellikle son zamanlarda gündeme çıkan İzmir'in Narlıdere ilçesindeki müezzin kardeşimiz Mehmet Kuzgun hocamızın sala okurken darp edilmesi, salanın engellenmesi nedeniyle oradaki suçluların serbest bırakılmasını protesto ettik. Oradaki arkadaşımız sadece bir sala okumadı. O gece orada milli beraberliğimizi, dayanışmamızı sağlamak amacıyla dışarıdaki tanklara, mermilere siper eden kardeşlerimizi manevi olarak onlara haz veren salaların okunmasına o insanlar engel olmuştur. Arkadaşımıza bir nevi manevi darbe uygulamışlardır. Oradaki insanların cezalarını çekmelerini istiyoruz. Arkadaşımızın yanındayız” dedi.

Turnuvacının amacını açıklayan Ekşi, “Biz bugün burada Diyanet camiası olarak devletimizin yanında milli birliğin ve beraberliğin yanında olduğumuzu göstermek için bu turnuva düzenlendi.

Mustafa Biçer