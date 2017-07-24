Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programları askıya çıkarıldı!

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan derslerin öğretim programlarının değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda araştırmacılık, yenilikçilik ve temel beceriler esas alınarak güncelleştirilmesi kapsamında; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde uygulanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin (4-8 ve 9-12) öğretim programlarının taslakları, alan uzmanları ve akademisyen görüşleri doğrultusunda, “Din, Ahlak ve Değerler” alanındaki derslerin öğretim programları ile de bütünlük sağlayacak şekilde yeniden hazırlandı.

Bu çerçevede Bakanlık tarafından hazırlanan ilköğretim ve ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarının taslakları http://mufredat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx adresinde askıya çıkarıldı. 31 Temmuz tarihine kadar sürecek askı sürecine katkıda bulunmak isteyenler, taslak öğretim programları kategorisinde bulunan görüş bildirme formunu kullanarak görüş, öneri ve katkılarını ulaştırabilecek.

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM SINIF SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ MÜFREDATI

4’üncü sınıfta; Din ile ilgili temel kavramlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselamı tanıyalım, din ve temizlik, güzel ahlak üniteleri, 5’inci sınıfta; Dua, Allah’a iman, meleklere iman, ramazan ve oruç, adap ve nezaket, 6’ıncı sınıfta; Peygamberlere iman, namaz, Peygamberimizin hayatı, değerlerimiz, 7’nci sınıfta; Kader ve kaza, zekat ve sadaka, hac ve kurban, ahlaki davranışlar, 8’inci sınıfta; Din ve hayat, ahiret hayatı, Kur’ân-ı kerim, Hazreti Muhammed’in örnekliği, Anadolu’da İslam, 9’uncu sınıfta; İnsan ve din, İslam’ın inanç esasları, İslam’da ibadetler, gençlik ve değerler, gönül coğrafyamız, 10’uncu sınıfta; Allah ile insan ilişkisi, İslam düşüncesinde siyasi-itikadi ve fıkhi yorumlar, Hazreti Muhammed ve gençlik, 11’inci sınıfta; Dünya ve ahiret, Kur’ân’a göre Hazreti Muhammed, din ve hayat, Yahudilik, Hıristiyanlık, 12’inci sınıfta ise; İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar, İslam-bilim ve sanat, haklar ve özgürlükler, Hint ve Çin dinleri, Türkiye’deki bazı din grupları gibi üniteler ele alınacak.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN HAYATI AYRINTILARIYLA ANLATILACAK GÜZEL AHLAKINA VURGU YAPILACAK

6’ıncı sınıfta milli değerler anlatılacak. 6’ıncı sınıfta, Peygamber Efendimizin hayatı ayrıntılarıyla anlatılacak 8’inci sınıfta ise güzel ahlakına vurgu yapılacak. 9. sınıfta cihad kavramı ele alınacak ve günümüzde bu kavramın istismar edildiğine vurgu yapılacak. 11’inci sınıfta yeni düzenlemeyle ‘Din ve Hayat’ ünitesinde inançla ilgili felsefi yaklaşımlar başlığı altında, deizm, politeizm, pozitivizm, sekülerizm, agnostisizm, ateizm, nihilizm de anlatılacak. Ayrıca ülkemizde ve İslam dünyasında son zamanlarda faaliyet gösteren illegal, marjinal ile çıkarcı yapılardan örnekler verilecek. Özellikle inanç alanında yaygın olan hurafe ve batıl inançlara yer verilecek.

Hristiyanlık, Yahudilik dinleri de 11’inci sınıfta anlatılacak. 12’ inci sınıfta ‘Hint ve Çin Dinleri’ ünitesinde; karma, reenkarnasyon, yoga ve meditasyon gibi kavramlar kısaca anlatılacak. ‘Türkiye’de bazı dini gruplar’ ünitesinde de Musevi Hahambaşılığı, Ermeni Kilisesi, Süryani Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi, Türk Ortodoks Kilisesi, Yehova Şahitleri, Nusayrilik, Yezidilik işlenecek.

Pelin Üzek