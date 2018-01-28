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Dinamit patlatan defineciler göçük altında kaldı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde define ararken dinamitin patlaması sonucu göçük altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Dinamit patlatan defineciler göçük altında kaldı

28 Ocak 2018 23:23

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Taşhan Mahallesinde meydana gelen olayda define aradıkları iddia edilen M.Ü. ve S.A., dinamitin patlaması sonucu göçük altında kaldı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler M.Ü.’nün cansız bedenine ulaşırken, S.A.yı ise göçük altından yaralı olarak kurtardı. S.A, sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden M.Ü.’nün cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alparslan Ötüken - Muhammed Kısır
 

 

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