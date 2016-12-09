Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den Çanakkale’ye dinamit taşıyan 38 ZZ 319 plakalı kamyon, Kütahya-Balıkesir D-230 karayolunda kaza yaptı. Harmancık yolu Çınar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada kaygan zemin sebebi ile direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi. Kazanın etkisi ile devrilen araçta tonlarca dinamitin olması panik yaşanmasına sebep olurken, sürücü kazadan küçük sıyrıklarla kurtuldu. Kaza sonrası araç bulunduğu yerden kaldırılırken, bir facia yaşanmaması sevindirdi.

Hüdayi Demirhan

