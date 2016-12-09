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Dinamit yüklü kamyon kaza yaptı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dinamit yüklü bir araç kaygan zemin sebebiyle kaza yaptı. Kaza şans eseri maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Dinamit yüklü kamyon kaza yaptı

09 Aralık 2016 11:33
Dinamit yüklü kamyon kaza yaptı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den Çanakkale’ye dinamit taşıyan 38 ZZ 319 plakalı kamyon, Kütahya-Balıkesir D-230 karayolunda kaza yaptı. Harmancık yolu Çınar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada kaygan zemin sebebi ile direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi. Kazanın etkisi ile devrilen araçta tonlarca dinamitin olması panik yaşanmasına sebep olurken, sürücü kazadan küçük sıyrıklarla kurtuldu. Kaza sonrası araç bulunduğu yerden kaldırılırken, bir facia yaşanmaması sevindirdi. 

Hüdayi Demirhan
 

Etiketler: dinamit, kaza


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