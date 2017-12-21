Diğer
Kategoriler

Dinamite benzeyen fünye yapıp kendini patlatacağını söyledi

Adana’da el yapımı fünyeyle kendini patlatacağını söyleyen şahıs polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilirken, patlayıcının da kağıt ve gres yağına sarılı el yapımı fünye olduğu belirlendi.

Dinamite benzeyen fünye yapıp kendini patlatacağını söyledi

21 Aralık 2017 22:19
Dinamite benzeyen fünye yapıp kendini patlatacağını söyledi - Tıkla İzle

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46168 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olduğu öne sürülen Aydın K. (37) evinde dinamite benzeyen fünye yaptı. Şahıs daha sonra yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Müzik sesinden rahatsız olan komşular şahsı uyarmak istedi, Aydın K. ise komşularına kendisini öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine komşuları durumu sağlık, polis ve CANKUR ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın elinde patlayıcı madde olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

Şahıs evinin salonunda ‘Elimdeki dinamitle kendimi patlatırım’ deyip, polislerin yanına yaklaşmamasını istedi. İkna edilemeyen Aydın K.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, elindeki patlayıcı alarak şahsı etkisiz hale getirdi.

Olay yerindeki bomba imha uzmanı dinamit şeklindeki patlayıcı maddeyi inceledikten sonra kağıt ve gres yağına sarılı el yapımı fünye olduğunu belirledi. CANKUR ve polis ekiplerince evden çıkartılan şahıs ambulansla Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Aydın K.’nin ise geçen senede intihara kalkıştığı öğrenildi.
Polis el yapımı fünyeye el koyarken, soruşturma devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, dinamit, fünye

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç