Dinamite benzeyen fünye yapıp kendini patlatacağını söyledi

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46168 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olduğu öne sürülen Aydın K. (37) evinde dinamite benzeyen fünye yaptı. Şahıs daha sonra yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Müzik sesinden rahatsız olan komşular şahsı uyarmak istedi, Aydın K. ise komşularına kendisini öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine komşuları durumu sağlık, polis ve CANKUR ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın elinde patlayıcı madde olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

Şahıs evinin salonunda ‘Elimdeki dinamitle kendimi patlatırım’ deyip, polislerin yanına yaklaşmamasını istedi. İkna edilemeyen Aydın K.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, elindeki patlayıcı alarak şahsı etkisiz hale getirdi.

Olay yerindeki bomba imha uzmanı dinamit şeklindeki patlayıcı maddeyi inceledikten sonra kağıt ve gres yağına sarılı el yapımı fünye olduğunu belirledi. CANKUR ve polis ekiplerince evden çıkartılan şahıs ambulansla Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Aydın K.’nin ise geçen senede intihara kalkıştığı öğrenildi.

Polis el yapımı fünyeye el koyarken, soruşturma devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye