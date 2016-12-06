İŞTE İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Rudko, Antunes, Yarmolenko, Sydorchuk, Rybalka, Vida, Gonzalez, Burda, Buyalskiy, Khacheridi, Biesedin

Beşiktaş: Fabricio, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Aboubakar

DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ... TRTSPOR...

Beşiktaş Kiev'de buz tutacak

Beşiktaş'ın salı günü deplasmanda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçta başkent Kiev'de hava sıcaklığı eksi 10 derece olacak. Siyah-beyazlıları hem hava şartları hem de maçın oynanacağı stattaki zeminin durumu zora sokacak gibi gözüküyor.

Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Şenol Güneş'in öğrencileri, kritik Dinamo Kiev deplasmanında sahaya çıkacak. Kara Kartal'ı Ukrayna'da zorlu hava şartları bekliyor.

Kiev'de kar durmuyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kar yağışı gün içinde ara ara dursa da eksi 6 ila eksi 10 derece arası seyreden hava şartları yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle salı günü oynanacak olan Dinamo Kiev - Beşiktaş maçında hava sıcaklığı eksi 10 ila 12 derece arasında seyredecek. Kar yağışının devam etmesi sebebiyle de maçın oynanacağı NSK Olympiysky Stadı'nın zeminin de maç saatinde karla kaplı olması bekleniyor. Bu zor şartlar altında mücadele edecek Beşiktaş'ın bu şartlara alışık olan rakibi Dinamo Kiev'e karşı sahada nasıl bir mücadele vereceği merakla bekleniyor.

Ya tamam ya devam

Siyah-beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi'den Dinamo Kiev'i yenip ya üst tura çıkacak ya da Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Böylesine kritik maçta tam konsantrasyonla sahada olması beklenen siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yarın NSK Olympiskiy Stadı'nda gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynadığı 5 maçta 7 puan toplayan Beşiktaş Dinamo Kiev deplasmanından puan ya da puanlar almak zorunda. Grupta 8'er puanlı iki ekip Benfica ve Napoli ise Portekiz'de kozlarını paylaşacak. İki maçın skoru da grubun kaderini belirleyecek.

Türk akını

Dinamo Kiev ile oynanacak maç için siyah-beyazlı taraftarlar Ukrayna'nın başkentine akın etmiş durumda. Kiev'de yaklaşık 4 bine yakın taraftarın bulunduğu ön görülürken, deplasman tribünü biletlerinin tamamen tükenmesi Beşiktaş taraftarını başka çareler üretmeye yöneltti. Özellikle Ukrayna ve Avrupa'da yaşayan Türk taraftarların Dinamo Kiev takımı taraftarlarının bulunduğu tribünlerden bilet aldığı gözlendi.

Muhtemel 11

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Caner Erkin, Talisca ve Aras Özbiliz'in dışında eksik bulunmuyor. Siyah-beayzlı takımın Dinamo Kiev ile oynayacağı maça şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

"Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Kerim Frei, Aboubakar."

Atiba Hutchinson: "Bu maç bize tarihi fırsat sunuyor"

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, Dinamo Kiev maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bu maçın öyle bir anlamı var ki bize tarihi fırsat sunuyor. Zor bir takvimden çıktık takımda rotasyonlar oldu ancak zinde olacağız ve sahada elimizden gelen her şeyi yapıp yüzde yüzümüzü vereceğiz" dedi.

Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Beşiktaş, yarın Dinamo Kiev deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi bugün düzenlenen medya gününde siyah-beyazlı takımın tecrübeli futbolcularından Atiba Hutchinson soruları yanıtladı.

"Tarih yazma fırsatımız var"

Dinamo Kiev ile oynanacak maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Atiba Hutchinson, "Yarın dört gözle beklediğimiz önemli bir maça çıkacağız. Tarih yazma fırsatımız var elimizde. Son lig maçı bittikten sonra ödevimizi yaptık. Tanıdığımız bir takım Dinamo Kiev ve kompakt, geçilmesi zor bir takım. Yarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Birazdan burada antrenman yapacağız. Koşulları gördükten ve antrenmanın ardından otele döndükten sonra analiz yapıp elimizden geldiği kadar hazır olmaya çalışacağız. Umarım yarın bizim ve kulübümüz, taraftarlarımız için onlar güzel bir gece yaşatırız" ifadelerini kullandı.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 22:45

Maçın günü: 6 Aralık 2016

Stadyum: Kiev Olimpiyat stadı

Maçın hakemi: Craig Thomson

Canlı Yayın: TRT 1 (Şifresiz)

Canlı anlatım: İha.com.tr

Şenol Güneş: "Kazanmamız halinde sadece Beşiktaş'ı değil tüm takımlarımızı etkileyecek bir maç olacaktır"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Benim için de bu yılın en önemli maçı olarak bakıyorum. Gruptan çıkmak bizim birinci hedefimiz. İşimiz kolay değil zor bir rakiple oynayacağız" dedi.

Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Beşiktaş, yarın Dinamo Kiev deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi bugün düzenlenen medya gününde siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"İki takım için de zor maç olacak"

Her takım için Şampiyonlar Ligi'nin her maçının önemli olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Ama sebepleri itibariyle bizim kazanmamız için daha fazla sebebimiz var. Gruptan çıkma şansımız var. Rakibin gruptan çıkma şansı yok. Maçı kazanmamız halinde sadece Beşiktaş'ı değil tüm takımlarımızı etkileyecek bir maç olacaktır. Aynı zamanda benim için de bu yılın en önemli maçı olarak bakıyorum. Gruptan çıkmak bizim birinci hedefimizdir. İşimiz kolay değil zor bir rakiple oynayacağız. Dinamo Kiev köklü bir kulüp. Şu anda ligde ikinci olmaları ve gruptan çıkma şansı kaybetmeleri onların küçük olduğunu göstermez. Takım oyunu oynayan kompakt koşan takım. İki takım için de zor maç olacak ancak çok sebepten dolayı kazanmayı isteme bakımından öne çıkacağımızı düşünüyorum. İyi oyuncuların güzel maçı olacaktır. Umuyorum ve bekliyorum ki bu maçı kazanıp tüm mutluluğu futbolseverler ile paylaşmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Yarın biz daha çok kazanmak istediğimizi göstermek zorundayız"

"Rakip takımın hocası ve beklentisinin maçı kazanma beklentisinde olması normal" diyen Şenol Güneş, "Yarın biz daha çok kazanmak istediğimizi göstermek zorundayız. Katılırken 4. torbadan katıldık doğru ama başladığımız yer değil geldiğimiz yer önemli. Geldiğimiz yer olumlu ama yeterli değil sonuçta kazanabileceğimiz maçlarda puanlar kaybettik. Tarihi bir dönemeçten geçiyoruz. Bu maçın ardından yeni bir hedef şansımız oluyor. Yarınki hedefimiz maçı kazanmak" dedi.

"Yorgunluk olarak da ne çıkacağını göreceğiz"

Oğuzhan ve Gökhan Gönül'ün ağrıları olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Antrenmanda oyuncuları görmek durumundayız. Onun dışında oynayanlar için ne durumdalar yine bakacağız. Yorgunluk olarak da ne çıkacağını göreceğiz. Bütün söylemlerim boşta kalabilir. Sabah idman yaptılar iyiydiler, seyahat yaptık antrenmanda şimdi tekrar göreceğiz" açıklamalarında bulundu.

Hava koşulları değerlendirmesi

Şenol Güneş, hava koşullarının futbol için olumsuz olduğunu dile getirerek, "Koşullardan şikayet etmek yerine koşula uymak zorundayız. İdmanı bu saatte yapmamızın nedeni koşulları görmektir. İsteğimiz iyi zeminde iyi havada oynamak" dedi.