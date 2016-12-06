DİNAMO KİEV 6-0 BEŞİKTAŞ

Karşılaşmanın sonuna süre ilave edilmedi ve karşılaşma 6-0 sona erdi. Beşiktaş yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

89'Dinamo Kiev'de Junior Moraes ceza sahasına girmek istedi ancak Atiba araya girdi ve tehlikenin büyümesini engelledi.

88'Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Sonrasında Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında paslaşıyor.

87'Beşiktaş'ta topu kapan Atiba yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

86'Dinamo Kievli futbolcular kendi aralarında pas yapmaya devam ediyor.

80'Oyun bu dakikalarda tamamen Beşiktaş yarı alanında oynanıyor.

79'Dinamo Kiev yine etkili geldi. Fabri ile karşı karşıya kalan Moraes bu kez topu dışarıya gönderdi.

78'Beşiktaş oyuna yeniden başladı.

77'Beşiktaş savunmasının arkasına atılan pasta Andriy Yarmolenko kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun şutunda Fabri topu kurtardı. Fabri'den dönen topu Junior Moraes topu ağlara gönderdi.

77'GOL!

77'Dinamo Kiev'de Besesin çıktı. Moraes oyunda

71'Tosic sol kanatta hareketlenen Adriano'yu düşündü ancak top hızlı.

70'Bu kez Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Quaresma çıktı. Kerim oyunda

69'Dinamo Kiev'de Derlis Gonzalez çıktı. Viktor Tsygankov oyunda

68'Beşiktaşlı futbolcular topu kazandıktan sonra iki kişi eksik oynamanın verdiği dezavantajla topu hemen kaptırıyor.

66'Dinamo Kiev'de Sydorchuk çıktı. Korzun oyuna dahil oldu

60'Sol kanattan yapılan ortada Fabri çıktı ve topa dokundu devam eden atakta Sergiy Sydorchuk topu ağlara gönderdi.

60'GOL!

59'Beşiktaşlı futbolcular Quaresma'ya yapılan faulü paslaşarak kullandı sonrasında Gökhan'a gönderilen pas isabetli değil. Top Dinamo Kiev'e geçti

58'Bu arada Quaresma'ya yapılan faulün ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

57'Beşiktaş kalan dakikalarda 9 kişi mücadele edecek.

56'Dinamo Kiev savunmasında yapılan pas hatasında Aboubakar topu aldı. Aboubakar rakibinden sıyrılmak isterken ona faul yaptı. Hakem düdüğünü çaldıktan sonra topa vuran Aboubakar ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

55'Dinamo Kiev'de Yarmolenko rakiplerinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ancak hakem yine oynayın dedi. Sonrasında top yeniden Dinamo Kiev'de kaldı.

54'Quaresma sağ kanattan ortasını yaptı ancak top bu kez kalecide kaldı. Beşiktaşlı futbolcular topun daha önce dışarıya çıktığı yönünde korner itirazında bulundu ancak hakem oyunu devam ettirdi.

53'Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Vida topu uzaklaştırdı.

51'Dinamo Kievli oyuncular skorun verdiği rahatlıkla bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

51'Serhiy Rybalka 'nın uzaktan şutunda top Fabri'de kaldı.

50'Yarmolenko'nun kullandığı serbest vuruşta Gökhan topu ön direkte karşıladı.

49'Yarmolenko Adriano'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Dinamo Kiev serbest vuruş kullanacak. Adriano sarı kart gördü.

48'Beşiktaş savunmasının arkasına atılan pasta öne çıkan Fabri topa dokunamadı ancak Marcelo zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

47'Oğuzhan'ın savunmasının arkasına uzun gönderdiği top doğrudan dışarıya gitti.

46'Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Cenk oyunda. Çıkan isimler Olcay ve Tolgay

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı

MAÇTA 2. YARI BAŞLADI...

İLK YARI BİTTİ... 4-0

45'GOL!

45'Dinamo Kiev'de Rybalka'nın uzaktan şutu doğrudan dışarıya gitti.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

45'Quaresma'nın kullandığı kornerde Rudko topu tek yumrukla uzaklaştırdı.

45'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruş barajdan sekerek dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

44'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Dinamo Kiev savunması topu karşıladı. Sonrasında topu alan Tolgay yerde kaldı. Beşiktaş bir kez daha serbest vuruş kullanacak.

43'Burda Tosic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

43'Beck'in kırmızı kart görmesinin ardından Olcay Şahan sağ beke geçti.

38'Beşiktaş penaltı golünden sonra iyice oyundan düştü. Bu dakikalarda oyunun hakimi tamamen Dinamo Kiev

37'Kullanılan serbest vuruşta Sergiy Sydorchuk ceza sahası içinde topu kontrol edemedi.

36'Rakibine faul yapan Olcay hakem tarafından uyarıldı. Dinamo Kiev serbest vuruş kullanacak.

35'Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra Dinamo Kiev daha rahat atak geliştirmeye başladı.

32' Maalesef top yeniden ağlarımızda. Beşiktaş savunmada pas yaparken Tosic topu ayağından fazla açtı araya giren Vitali Buyalsky topu ağlara gönderdi.

32'GOL!

31'Penaltı pozisyonunun ardından hakeme itiraz eden Aboubakar sarı kart gördü.

30'Maalesef top yeniden ağlarımızda. Penaltıda topun başına geçen Yarmolenko topu filelere gönderdi.

30'GOL!

29'Beşiktaş savunmasının arkasına atılan pasta Beck son adam pozisyonunda rakibini düşürdü. Beck kırmızı kart gördü. Dinamo Kiev korner kullanacak

28'Penaltı!

27'Dinamo Kiev savunmasının arkasına atılan pasta Olcay kayarak ortasını yaptı ancak top kalecide kaldı

23'Quaresma sol kanattan ortasını yaptı kaleci topu elinden kaçırdıktan sonra savunma topu dışarıya gönderdi. Beşiktaş korner kullanacak

23'Beşiktaş bu dakikalarda tehlikeli geliyor.

22'Quaresma sol kanattan ortasını yaptı ancak Beşiktaşlı futbolcular topa dokunmadı.

21'Dinamo Kievli futbolcular serbest vuruşu ileriye göndererek kullandı. Sonrasında sol kanattan yapılan ortada Yarmolenko ofsayt pozisyonunda kaldı

20'Oğuzhan'ın ortasında Tolgay ceza sahasında şutunu çekmek istedi ancak savunma araya girdi. Sonrasında Dinamo Kiev hızlı çıkarken Oğuzhan rakibine faul yaptı ve sarı kart gördü. Dinamo Kiev serbest vuruş kullanacak.

16'Aboubakar, Serhiy Rybalka'dan sıyrılmak istedi ancak Rybalka zamanında müdahalede bulundu

15'Yarmolenko'nun ara pasında Tosic araya girdi ve tehlikenin büyümesini engelledi.

14'Dinamo Kievli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor

13'Quaresma'nın kullandığı kornerde kaleci Rudko çıktı ve topu kontrol etti.

13'Aboubakar'ın Olcay'a pasında Burda araya girdi ve topu dışarıya gönderdi. Beşiktaş korner kullanacak.

9'Yarmelonko'nun sağ kanattan getirdiği topta Artem Besedin topu boş kaleye gönderdi.

9'Maalesef top ağlarımızda.

9'GOL!

8'Yarmolenko'nun sağ kanattan yaptığı ortada Fabri topu iki hamlede kontrol etti.

7'Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Beşiktaş'tan geldi.

6'Olcay'ın pasında topu alan Quaresma topu Tolgay'a verdi. Olcay şut çekmek isterken savunma araya girdi sonrasında topu yeniden alan Quaresma ortasını yaptı ancak top kalecide kaldı.

4'Adriano'nun pasında topu alan Tolgay savunma arkasına kaçan Aboubakar'ı düşündü ancak savunma araya girdi

3'İlk üç dakikada top Dinamo Kiev'de ancak Ukrayna temsilcisi tehlikeli bir atak geliştiremedi.

2'Dinamo Kievli futbolcular topu Beşiktaş'tan aldıktan sonra kendi aralarında pas yapıyorlar

1'Karşılaşmaya başlayan taraf temsilcimiz Beşiktaş

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

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İŞTE İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Rudko, Antunes, Yarmolenko, Sydorchuk, Rybalka, Vida, Gonzalez, Burda, Buyalskiy, Khacheridi, Biesedin

Beşiktaş: Fabricio, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Aboubakar

İskoç hakem Craig Thomson'un yönettiği maç 22.45'de başladı