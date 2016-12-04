Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına start verdi. BJK Nevzat Demir Tesislerinde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise antrenmana sahada ısınma ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve minik kale maç gerçekleştirildi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçı ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin katılmadı.

Beşiktaş, yarın saat 13.00’te özel uçakla Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21.00’da yapacak. Antrenmandan önce TSİ 20.30’da Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.