Dinamo Zagreb Fenerbahçe Az TV İdman TV şifresiz Canlı İZLE | Dinamo FB Az Tv idman Tv izle

Dinamo Zagreb Fenerbahçe MAÇI AZ TV İZLE... Dinamo FB MAÇI İDMAN TV İZLE... UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilmiz Fenerbahçe bu akşam ilk karşılaşmasına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Peki Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı AZ Tv, İdman Tv'den şifresiz canlı olarak yayınlanacak mı? Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı bu akşam saat 22.00'da başlayacak ancak mücadeleyi yayınlayacak kanal henüz belli değil. Ayrıca Dinamo FB maçının şifresiz canlı anlatımı maç başlar başlamaz bu sayfadan yayınlanacak. İşte maça dair tüm ayrıntılar...

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı.

Fenerbahçe o dönemde Marsilya, Borussia Mönchengladbach ve AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayarak, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti.

Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı.

Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

Fenerbahçe'nin golcüleri yabancılar

Spor Toto Süper Lig'de ilk 5 haftada rakip fileleri 5 kez havalandıran Fenerbahçe'de gollerin tamamını yabancı futbolcuların atması dikkat çekti.

Sezona, yeni yönetim ve yeni hocayla birlikte giren Fenerbahçe, ilk 5 haftada 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle kendisine 11. sırada yer buldu. Sarı-lacivertliler, ligin başından bu yana attığı 5 golü de yabancı futbolcuların atması dikkat çekti.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de golleri Al-Nasr'a transfer olan Giuliano ve Al-Ahli'ye giden Josef atarken, Kayserispor mücadelesinde ise gollerini Ayew ve Slimani kaydetmişti. Geçtiğimiz hafta Konya'da oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde de sarı-lacivertlilerin golünü Eljif Elmasîn atmasıyla Fenerbahçeli yerli futbolcular golle tanışamamış oldu.

Fenerbahçe'nin 2018-2019 Spor Toto Süper Lig'in deki ilk 5 maçı şu şekilde:

Fenerbahçe: 2 - Bursaspor: 1

Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0

Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0

Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 3

Atiker Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1

Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Phillip Cocu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncuları, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Cocu: "Fenerbahçe'yi Avrupa'da göstermek istiyoruz"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında, yarın Maksimir Stadyumu'nda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçın oynanacağı stadyumda düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Phillip Cocu ile tecrübeli oyuncu Mehmet Topal açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, gruba deplasmanda oynayarak başlayacaklarını belirterek, "Genç bir takımla oynayacağız. Biraz daha tecrübeli olarak değerlendirebileceğimiz oyuncuları da var. Teknik kapasitesi olan, ve iyi organize olan bir takımla karşılaşacağız. Son aldığımız galibiyetin ardından bir sonraki maçı oynama konusunda gerçek anlamda sabırsızlık duyuyoruz. Ligde oynadığımız karşılaşmayı galibiyetle geride bırakarak takımımız açısından özellikle öz güven tarafından bakarsak önemli bir maçı geride bıraktık. Eminim ki yarın akşam daha iyi bir maç çıkaracağız. Zor olacak ve bunu biliyoruz. Kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda iyi bir rakip olduklarını dile getiriyoruz. Bunun da farkında olmamız gerektiğini konuşuyoruz. Çok kaliteli bir rakiple oynayacağız. Biz, elimizden gelenin en iyisini yaparak buradan alabileceğimiz en iyi skoru, maksimum skoru almak istiyoruz” diye konuştu.

"Bu turu geçmek istiyoruz"

Yarın sahaya süreceği 11 ile ilgili bir konuya girmeyeceğini söyleyen Cocu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın bir ilk 11 sahada olacak ve ilk 11 ile ilgili herhangi bir konuya girmeyeceğim. Çünkü ben önce oyuncularımı bilgilendirmeyi tercih ediyorum. Yarın bizi bekleyen önemli bir karşılaşma var. O nedenle pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağımız maç ile ilgili konuşmak istemiyorum. Eğer tüm takım pazartesi gününü düşünürsek yarınki performansımızı olumsuz anlamda etkileyeceğini düşünüyorum. Zor bir maç olacak, bunun kesinlikle farkında olmalıyız. Bizim hırslarımız ve hedeflerimiz var. Bu kulvarda da yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu turu geçmek istiyoruz. İyi bir skor almaya gerçekten ihtiyacımız var. Dediğim gibi bir sonraki maçı çok fazla düşünürsek o zaman takım üzerinde negatif bir etki oluşacaktır. Şu anda yarınki karşılaşmaya odaklanalım. Yarınki karşılaşmayı bitirir bitirmez daha sonraki süreçte hemen pazartesi günü oynayacağımız Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacağız.”

"Bizim için her iki kulvar da önemli"

Hem Türkiye Ligi'nin hem de Avrupa Ligi'nin önemli olduğuna değinen Phillip Cocu, “Bizim için her iki kulvar da önemli. Ligin çok büyük bir önemi var. 3 maç ardı ardına kaybettik, bu da bizi fazlasıyla etkileyen bir durum ortaya çıkardı. İyi performans göstermeye, gelişmeye ihtiyacımız var ve galibiyetler alabilmek için bu gelişime fazlasıyla ihtiyacımız var. Ligde iyi bir gidişata gerçekten ihtiyacımız var. Avrupa Ligi de önemli bizim için. Orada edineceğimiz tecrübe bizim için kıymetli. Avrupa maçlarında da iyi bir performans göstermek istiyoruz. Fenerbahçe'yi, Avrupa'da göstermek istiyoruz. Fenerbahçe'nin, Avrupa seviyesinde performansını iyi bir şekilde yansıtma gayreti içerisindeyiz. Orada da çok büyük hedeflerimiz var ama bizim en büyük hırsımız ve hedefimiz, tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek. Şampiyonlar Ligi'ne bir daha adınızı yazdırabilmenizin tek yolu da, Türkiye Ligi'nde şampiyon olmaktan geçiyor. İfade ettiğim gibi bu maçlar bizim Avrupa tecrübemiz açısından büyük önem taşıyor. Bir sonraki sezonu yansıtabileceğimiz bir tecrübe edindiğimize de inanıyoruz. O nedenle bu kulvar da bizim için önem taşıyor. Biz, her maçı kazanmak istiyoruz. Özellikle Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpteyseniz hedefinizin böyle olması da son derece normaldir. Yarın da maksimum skoru alabilmek için yüzde yüzümüzü vereceğiz. Tabi rakibe saygı duyarak bunu yapacağız; çünkü kaliteli bir rakiple oynayacağız. Ama kendi oyunumuza inanarak sahada olmalıyız” ifadelerini kullandı.

"Yarınki maçın büyük bir favorisi olduğunu düşünmüyorum"

Yarın oynanacak karşılaşmanın favorisi olmadığını, “Yarın akşamki karşılaşmanın büyük bir favorisi olduğunu düşünmüyorum. Her iki takım da kazanmak isteyerek sahaya çıkacaktır. Avrupa Ligi'nde grubun ilk maçını oynuyoruz ve dediğim gibi her iki takım da iyi bir skor almak isteyecektir. Buradan alınacak iyi bir skor ilerleyen süreçte özgüveni yukarıya taşıyacaktır. Biz, deplasmanda oynuyoruz ve bizim için daha zor bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü kendi sahanızda, taraftarlarınızın önünde oynamaktan daha zorludur, deplasmanda oynamak. Her iki takım da kazanmak için her şeyi yapacaktır. Bizim için de aynı şey geçerli” şeklinde ifade eden Teknik Direktörümüz Phillip Cocu, Dinamo Zagreb gibi ligi domine eden bir takıma karşı iyi bir performans göstermemiz gerektiğini ise şu şekilde vurguladı:

“Ligde karşılaşmaları domine eden kaliteli bir takımla oynayacağız. İyi bir performans göstermek zorundayız. Biz, her rakibe karşı pozisyon üretebilen bir takımız. Yarın da mutlaka bu pozisyonları bulacağız. Ama pozisyonları ürettiğimizde çok etkili olmak zorundayız. Pozisyonları doğru şekilde bitirebilmek mecburiyetindeyiz. Savunmada da konsantrasyonumuzun hep üst düzeyde kalması gerekiyor; çünkü ön tarafta ofansif oyuncuların arasında gerçekten yetenekli oyuncular var.”

"Barış, özel ve kaliteli bir oyuncu"

Sözlerini genç futbolcu Barış Alıcı'nın kalitesine ve yeteneğine vurgu yaparak noktalayan Hollandalı teknik adam, “Fırsat ve imkânlar her zaman vardır. Barış, özel ve kaliteli bir oyuncu. Oyunun açıldığı dakikalarda çok katkı sağlayabilecek ve iş yapabilecek bir oyuncu. Topsuz oyun içerisindeki hareketliliğiyle, 3.bölgede iyi karar verebilme özelliğiyle bizim elimizdeki seçeneklerden biri. Sezona çok iyi başladı ama bir genç oyuncunun tipik yaşadığı durumlardan bir tanesini yaşadı. Sezon başı kampı onun için biraz zorluydu, iyi de bir iş çıkardığını düşünüyorum. Fenerbahçe gibi bir takıma geldi ama daha sonra bir kanat oyucusu için -özellikle de bir genç oyuncu için- son derece normal olan bir durumu yaşadı ve belki biraz durağan bir sürece girdi. Tekrar kendi seviyesine döneceğine eminim. Bununla ilgili hiçbir şüphem de yok. O da fırsatı bekliyor, şu anda önüne gelebilecek o imkanı bekliyor. Ben ona son derece güveniyorum. Bu işi yapabilecek ve takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Bu konuyla ilgili hiçbir endişem yok. Bizim elimizdeki seçeneklerden bir tanesi. Buraya da bizimle geldi ve şu anda kadromuzda. O nedenle böyle bir fırsat ona da gelebilir” diyerek sözlerini tamamladı.

Mehmet Topal: "Sahadan 3 puanla ayrılan taraf biz olmak istiyoruz"

Sarı-lacivertli Mehmet Topal ise Jailson ile saha içerisindeki uyumuna ilişkin gelen soruyu yanıtlayarak sözlerine başladı. Topal, “Hem Jailson hem de ben, takım için elimizden geleni yapıyoruz. Açık konuşmak gerekirse Souza da buradayken bu tür sorulardan bireysel olarak sıkılmıştık. Kazandığımızda sorun yok ama kaybettiğimizde sorular ikimizin yan yana oynamasına ilişkin geliyordu. Jailson, takımına faydalı olmak için elinden geleni yapan ve faydalı olmaya çalışan düzgün bir karaktere sahip arkadaşımız. İnşallah uzun yıllar burada kalır ve camiamıza katkıları olur” dedi.

"Cocu'nun beden ne istediğini çok iyi biliyorum"

Phillip Cocu'nun kendisinden istediklerini sahada yapmaya gayret ettiğini ifade eden Mehmet Topal, “Bütün hocaların sistemleri ve taktik anlayışları farklıdır. Hocamızın benden istedikleri farklı. Benden istediklerini biliyorum ve bunları da sahada elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Hocamızın söyledikleri aramızda sır olarak kalacak. Benden ne istediğini çok iyi biliyorum. Onun benden istediklerini sahada elimden geldiğince, aklım yettiğince yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

"İyi ve sert bir takıma karşı oynayacağız"

Öz güvenin takımın performansına doğrudan etki ettiğini de dile getiren Mehmet Topal, “Dünya ikincisi olmuş bir ülkenin ekol takımına karşı mücadele edeceğiz. İyi ve sert bir takıma karşı oynayacağız. Sezona iyi başlayamadık ama son hafta aldığımız galibiyetle takımın özgüveni yukarı çıktı. Yeni ve kaliteli oyunculara sahibiz. Sezon başında uyum süreçleri olur. Biz de bu süreci en kısa süreye çekmeye çalıştık. İyi bir noktadayız. Konya maçının üzerine koyup, daha iyi bir performans göstermek önemli. Takım arkadaşlarıma inanıyorum ve güveniyorum. Yarın iyi bir performansla sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz” sözlerini sarf etti.

Mehmet Topal, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Açıkçası buraya ilk geldiğimde Hırvatistan ile 2008'de oynadığımız milli maç aklımdan ve kalbimden geçti. Yetenekli oyunculara sahipler. Daha çok koşmalı ve mücadele etmeliyiz. Hocamız yapmamız gerekenleri söyledi. Son antrenmanımızı yapacağız. İyi bir takımız ve yapmamız gerekenleri biliyoruz. Yarın da işimiz bütün gücümüzle bunları yapmak olacak. Hedefimiz gruptan çıkmak. Lider çıkarsak da bu bizim için büyük bir mutluluk olacak. Umuyorum ki yarın sahadan 3 puanla ayrılan biz oluruz.”

Nenad Bjelica: "Fenerbahçe dünyanın en büyük takımlarından bir tanesi"

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Dinamo Zagreb'te Teknik Direktörü Nenad Bjelicaile futbolcu Ivan Sunjic, mücadelenin oynanacağı Maksimir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Fenerbahçe'nin büyüklüğünden söz ederek başlayan Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, “Fenerbahçe konusunda şunu söyleyebilirim; onlar zirvede. Futbolcular, oyucular, antrenörler ve idareciler hepsi hakikaten dünyanın en üst seviyesinde. Sezona iyi başlayamadılar ama buna rağmen bence onlar Türkiye'de bir numara. Sezon başı itibariyle şunu diyebilirim; iyiyiz. Oynadığımız 13 maçtan da başarılı sonuçlar aldık. Sonunda ne olacak hepimiz bakacağız” dedi.

Takımdaki sakat oyuncularla ilgili de konuşan Bjelica, “Leovac ile Ademi yarın oynamayacak, maalesef ikisi de hazır değil. Yarınki maçta kesinlikle ikisi de dinlenecek. Ama yanımda oturan futbolcum Ivan sayesinde bu konuda benim herhangi bir merakım yok. Bence o zaten iyi oynayabilir” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük takımlarından biri olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Bjelica, “Fenerbahçe, daha önce söylediğim gibi dünyanın en büyük takımlarından bir tanesi. Oyuncular açısından, antrenörler açısından çok başarılı. Eksiklerinden bugün bahsetmek istemiyorum belki yarın bu eksikleri kullanabiliriz” ifadelerini kullandı.

Ivan Sunjic: "Bu maçtan beklentilerim büyük"

Dinamo Zagreb'in genç futbolcusu Ivan Sunjic ise, “Şu ana kadar kariyerimdeki en büyük maç. Hazırım ve korkum yok. Bu maçtan beklentilerim büyük. Ben dahil takımdaki herkes elinden geleni yapacak. Dolu tribünlere oynamak harika olacak” sözlerini sarf etti.