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Dini nikahlı eşi tarafından dolandırılan adam hastanede dehşet saçtı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde başından vurularak öldürülen kadının, daha önce cinayet zanlısının karısının bakıcısı olduğu, kadın öldükten sonra ise yaşlı adamla bir süre dini nikahlı olarak yaşadıkları, kadının bu sırada arsaları üzerine geçirdikten sonra yaşlı adamdan ayrıldığı iddia edildi.

Dini nikahlı eşi tarafından dolandırılan adam hastanede dehşet saçtı

29 Ocak 2018 20:52

Edinilen bilgilere göre olay, bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde meydana geldi. Muayene olmak için hastaneye gelen 38 yaşındaki Hürü Sarıkaya, hastane kantininde tost yediği esnada kantin bariyerlerinin ardından 75 yaşındaki Hasan Hüseyin Ceylan tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.
Hürü Sarıkaya’nın, tabancayla kendisini vuran Hasan Hüseyin Ceylan’ın eski eşinin bakıcısı olarak çalıştığı ve eşi öldükten sonra da dini nikahlı olarak bir süre birlikte yaşadıkları ortaya çıktı. Ayrıca Hürü Sarıkaya’nın, Hasan Hüseyin Ceylan’ın arsasını üzerine yaptırdıktan sonra ayrıldığı, bunun üzerine dolandırıldığını ileri süren Ceylan’nın cinayeti işlediği iddia edildi.

Öte yandan, cinayet zanlısı Hasan Hüseyin Ceylan emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Hayati Kanat

 

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