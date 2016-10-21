Savcılığın sevk yazısında, Muharrem Demirkale’nin Dink cinayetinden bir gün önce ve bir gün sonra Zekeriya Öz ile 7 kez telefonla görüştüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin soruşturmada, MİT Tırlarının durdurulması davasından tutuklu eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasından tutuklu eski jandarma görevlileri yüzbaşı Muharrem Demirkale ve astsubay Yavuz Karakaya’nın sorgusu sona erdi.

Savcı Gökalp Kökçü, Celepoğlu, Demirkale ve Karakaya’yı “Kasten adam öldürme” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, Muharrem Demirkale’nin 1997-1999 yılları arasında Bitlis’in Tatvan ilçesinde görev yaptığı sırada Mutki ilçesi savcısı olan Zekeriya Öz ile tanıştığını ve Bitlis’te nadiren görüştüklerini anlattığı ifadesine de yer verildi. İfadesinde, Bitlis’ten ayrıldıktan sonra Öz ile irtibatlarının kesildiğini belirten Demirkale, İstanbul’a çıktıktan sonra tekrar görüşmeye başladıklarını, Dink cinayetinden bir gün önce ve bir gün sonra yaptığı 7 telefon görüşmesinin içeriğini hatırlamadığını söyledi.

Zekeriya Öz ile Dink Cinayeti öncesi ve sonrasında 7 kez görüşmüş

Savcı Kökçü, şüpheli Demirkale’nin 18 Ocak 2007 itibariyle üsteğmen rütbesinde bulunduğu ve bu sırada Zekeriya Öz ile Bitlis’te bile nadiren görüştüğü, Bitlis’ten tayin olduktan sonra irtibatının tamamen kesildiğini belirttiği sevk yazısında, “Demirkale’nin İstanbul’da özel yetkili Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Zekeriya Öz ile Hrant Dink cinayetinden bir gün önce ve bir gün sonra iki telefon ile 7 görüşme yaptığını, 19 Ocak 2007’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelileri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan ve Metin Canbay’la da telefon irtibatlarının bulunduğunu” kaydetti.

Yazıda, Demirkale’nin üsteğmen rütbesinde bulunması ve üzerinde çok sayıda sıralı amirlerinin yer almasına rağmen, İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü, İstanbul özel yetkili cumhuriyet savcısı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli emniyet müdürleriyle görüşebilmesi hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlatıldı.

Bu nedenle şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki konumları, bağlantıları ve terör örgütü mensubiyetlerinin ortaya konulduğunun kaydedildiği yazıda, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olan şüpheliler Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya’nın terör örgütünün amaçları doğrultusunda Hrant Dink cinayetinin tasarısının planlanmasında, cinayet öncesi, cinayet günü ve sonrasında aktif görev alarak Dink cinayetinin işlenmesine katıldıkları” ifade edildi.