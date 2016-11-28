Diğer
Kategoriler

Dink davası devam ediyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 35 sanıklı davada savunma yapan dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şubesi Müdür Yardımcısı Tamer Bülent Demirel ifade verdi.

Dink davası devam ediyor

28 Kasım 2016 17:03

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 35 sanıklı davanın duruşmasına; tutuklu sanık eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve cinayetin faili hükümlü Ogün Samast ile başka suçtan tutuklu Osman Gülbel, Ali Poyraz ve Tamer Bülent Demirel katıldı.

Duruşmanın başlamasının ardında dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şubesi Müdür Yardımcısı Tamer Bülent Demirel’in ifadesine geçildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Demirel, "İddianame incelendiğinde bu suçlamaların değerlendirmelerden ibaret olduğunu ve delile dayanmadığını görüyoruz. Dink’in öldürüleceğine ilişkin istihbaratın yazılı olduğu F4 raporu üzerine ‘İstanbul’a yazılmayan husus varsa görüşelim’ diye not aldım. Bu notu, İstihbarat Daire Başkanlığı’na yazıldığı için not aldım. Trabzon’un İstanbul’a iletip iletmediğini kontrol etmek amaçlıydı. Koruma konusu ise Trabzon ve İstanbul’u ilgilendiriyor diye düşündüm. Çünkü bizim açımızdan önemli olan konunun İstanbul’a iletildiğidir" diye konuştu.

Duruşmada daha sonra ifadesini tamamlayan Demirel’in çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme Başkanı Demirel’e "Dink’e karşı, ’Ses getirecek eylem’ ve ’Ne pahasına olursa olsun öldürülecek’ şeklinde hazırlanan iki ayrı rapor arasında fark gördünüz mü" diye sordu. Demirel bu soruya "Savcı bey gösterince fark ettim. Meslekte kafamızda yer etmiş bir bakış açısı var. Odaklandığımız kişi Yasin Hayal’di. Çünkü daha önce bombalama olaylarına karışmıştı. Bu konuda mahir birisi, benim kafamda ’Agos gazetesine bomba atabilir’ diye geçti. Bu yüzden, ’Ses getirecek eylem’ ifadesinin geçtiği yazının daha geniş kapsamlı algılanacağını düşündüm" şeklinde yanıt verdi.

Duruşma devam ediyor.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç