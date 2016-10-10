Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in çapraz sorgusuyla devam edildi. Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, Engin Dinç’e “Raporda Yasin Hayal'in ve grubunun başkaları tarafından kullanılacağı bilgisi var. Bu ifade ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” diye sordu. Engin Dinç, “Bu grubun o zaman Erzurum ve Kocaeli'nde bazı eylemleri olacaktı ve engelledik. Yasin Hayal'i kullandılar. McDonalds ve Rahip Santoro eylemleri oldu. Bunun üzerine araştırmalar yaptık. Ancak o dönem üzerine pek gidilemedi. 2015 yılında ise İstihbarat Daire Başkanlığı’nda bu eylemlerin üzerine gittik. Ciddi bulgulara ulaştık, bunları da savcılığa ulaştırdık. Özellikle Dink cinayetinin ikiinci boyutuyla ilgili'' şeklinde yanıt verdi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar'ın ''İkinci boyuttan kastınız jandarma mı?” sorusuna Dinç, ''Evet. Değerlendirme yaparsam ayrık olan dosya ile ilgili gizli bilgileri anlatmak zorunda kalırım. Çok ciddi bulgulara ulaştık'' cevabını verdi.

Mahkeme Başkanı, Dinç’e daha sonra, "Rapor gönderildikten sonra İstanbul Dink'e koruma verebilir miydi? Tehditlere yönelik nasıl bir çalışma yapılabilirdi?" diye sordu. Dinç, "Dink cinayeti bizim için de dönüm noktası oldu” şeklinde yanıt verdi.

“Dink cinayetinin araç olarak kullanıldığını düşünüyorum''

Dinç, cinayetten 8 yıl sonra bazı delilleri yeni görebildiğini söyleyerek, "Uzun süre hiçbir şey yapılmadı. Yapabilecek imkanlarımız vardı. Mesela bazı görüntülerin silindiği iddiası var. Ben, 2007’den 2015’e kadar yol katedilmediği ve bunun kasıtlı yapıldığı düşüncesindeyim. Cinayetin ön görüldüğünü, cinayeti işleme konusunda bilgi sahibi olunduğu, varılması gereken yol için bu cinayetin araç olarak kullanıldığını düşünüyorum” diye konuştu.

“Cinayette rol alanların darbede aktif rol oynamaları ifademi doğruluyor”

Savcılık ifadesini doğrulayan Dinç, “Özellikle o dönemde cinayette rol alanların darbe girişiminde aktif rol almaları ve tutuklanmaları ifademin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ben bu ifademi darbe girişiminden önce vermiştim. Cinayetten menfaat duyanlar, devlet içinde yapılanmış illegal yapılar olduğu, bunların devleti ve hükümeti zor duruma düşürmek istediklerini düşünüyorum. Özellikle darbede yakalanmış olmaları bu tezi doğrulamaktadır" dedi.

“Anlama kabiliyetim çok yüksek”

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu’nun kendisine yönelttiği soruların girişlerinin uzun olduğunu vurgulayan Dinç, “Benim anlama kabiliyetim çok yüksek. Biraz hızlı okursanız anlayabilirim” dedi. Bunun üzerine avukat Bakırcıoğlu, “Burada bir cinayeti aydınlatmaya çalışıyoruz” diye yanıt verdi.

Duruşmaya yarın Engin Dinç’in çapraz sorgusuyla devam edilecek. Bu arada davanın sanıkları arasında yer alan dönemin yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel, duruşmanın sona erdiği duyurusu üzerine salonun çıkışı önünde bir süre bekledi. Salondan çıkmak için kapıya ulaşan Engin Dinç, karşılaştığı Erhan Tuncel ile el sıkışarak bir süre sohbet etti.

Başak Akbulut

İSTANBUL