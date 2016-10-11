Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 35 sanıklı davada, dönemin yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel söz aldı.

Tuncel, Dink cinayeti ihbarını ilk kendisinin yaptığını ve cinayetteki emniyet ve jandarma bağlantısını da kendisinin ortaya çıkardığını öne sürdü. Buna rağmen cezaevinde 5 yıl yattığını kaydeden Tuncel, Engin Dinç’e yazdığı mektubun detaylarını açıkladı.

Tuncel, mektubu Engin Dinç’in şahsına değil, İstihbarat Daire Başkanlığı’na yazdığını söyleyerek, “Eski savcı Muammer Akkaş beni cezaevinden ifadeye çağırdı. Bende Dink cinayetini çözecek sandım. Ancak Türkiye’deki derin yapıları sordu. Ben daha üniversite öğrencisiydim. 5 yılım cezaevinde geçmiş. Savcı Akkaş bana sürekli Engin Dinç ve Muhittin Zenit’i sordu. Bana bir sürü sahte belge çıkardı” diye konuştu.

Tuncel, Muammer Akkaş’a ifade verdikten sonra İstihbarat Daire Başkanlığı’na mektup yazdığını söyleyerek, “O dönem benim ağzımdan çıkan her şey manşet oluyordu. Ben de istihbarat etiği olarak İstihbarat Daire Başkanlığı’na yazdım. Başındaki isim önemli değil. ‘Benim verdiğim bilgileri mahkemeye gönderin, tahliye olayım’ dedim. Ben Türkiye’yi mahkemeye vermek istemiyorum. Ben görevimi yaptım tahliyemi istiyorum diye yazdığım bir mektuptu” ifadelerini kullandı.

Tuncel’in ardından İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç söz aldı. Dinç, Tuncel’in ifadesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Bu yapı benim üzerime çok geldi. Zaten üzerimize geleceklerine dair de istihbarat almıştık. Benimle ilgili her noktadan haber yapmaya başladılar. Ben İstihbarat Daire Başkanı olduğumdan beri, ‘davanın en önemli hususu, İstihbarat Daire Başkanı korunuyor’ diye haberler yaptırdılar” şeklinde konuştu.

Bir kez daha söz alan sanık Erhan Tuncel, “Bir savcı beni ifadeye çağırıp sadece Engin Dinç’i soruyor. Demek ki İstihbarat Daire Başkanlığı ellerinden gitti yeniden almaya çalışıyorlardı diye düşünüyorum” dedi.

Duruşma perşembe günü devam edecek.