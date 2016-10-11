Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Dink davasında Erhan Tuncel’den mektup açıklaması

Dink davasında Erhan Tuncel’den mektup açıklaması

Dink davasında söz alan, dönemin yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel , “Muammer Akkaş beni ifadeye çağırıp sadece Engin Dinç’i soruyordu. Demek ki İstihbarat Daire Başkanlığı ellerinden gitti yeniden almaya çalışıyorlardı” dedi.

Dink davasında Erhan Tuncelden mektup açıklaması

11 Ekim 2016 18:02

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 35 sanıklı davada, dönemin yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel söz aldı.

Tuncel, Dink cinayeti ihbarını ilk kendisinin yaptığını ve cinayetteki emniyet ve jandarma bağlantısını da kendisinin ortaya çıkardığını öne sürdü. Buna rağmen cezaevinde 5 yıl yattığını kaydeden Tuncel, Engin Dinç’e yazdığı mektubun detaylarını açıkladı.

Tuncel, mektubu Engin Dinç’in şahsına değil, İstihbarat Daire Başkanlığı’na yazdığını söyleyerek, “Eski savcı Muammer Akkaş beni cezaevinden ifadeye çağırdı. Bende Dink cinayetini çözecek sandım. Ancak Türkiye’deki derin yapıları sordu. Ben daha üniversite öğrencisiydim. 5 yılım cezaevinde geçmiş. Savcı Akkaş bana sürekli Engin Dinç ve Muhittin Zenit’i sordu. Bana bir sürü sahte belge çıkardı” diye konuştu.

Tuncel, Muammer Akkaş’a ifade verdikten sonra İstihbarat Daire Başkanlığı’na mektup yazdığını söyleyerek, “O dönem benim ağzımdan çıkan her şey manşet oluyordu. Ben de istihbarat etiği olarak İstihbarat Daire Başkanlığı’na yazdım. Başındaki isim önemli değil. ‘Benim verdiğim bilgileri mahkemeye gönderin, tahliye olayım’ dedim. Ben Türkiye’yi mahkemeye vermek istemiyorum. Ben görevimi yaptım tahliyemi istiyorum diye yazdığım bir mektuptu” ifadelerini kullandı.

Tuncel’in ardından İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç söz aldı. Dinç, Tuncel’in ifadesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Bu yapı benim üzerime çok geldi. Zaten üzerimize geleceklerine dair de istihbarat almıştık. Benimle ilgili her noktadan haber yapmaya başladılar. Ben İstihbarat Daire Başkanı olduğumdan beri, ‘davanın en önemli hususu, İstihbarat Daire Başkanı korunuyor’ diye haberler yaptırdılar” şeklinde konuştu.
Bir kez daha söz alan sanık Erhan Tuncel, “Bir savcı beni ifadeye çağırıp sadece Engin Dinç’i soruyor. Demek ki İstihbarat Daire Başkanlığı ellerinden gitti yeniden almaya çalışıyorlardı diye düşünüyorum” dedi.
Duruşma perşembe günü devam edecek. 

Etiketler: Dink davası, Erhan Tuncel, mektup açıklaması


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!