Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasına İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç’in çapraz sorgusuyla devam ediliyor.

Duruşmada, Engin Dinç’e soru sormak için söz isteyen dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube eski Müdürü Ali Fuat Yılmazer, "Benim ile ilgili gizli ibareli belge bir gazetede yayınlanıyor. Bu evrak gizlilik ibareli bir evrak. Bununla ilgili Engin Dinç bir soruşturma başlattı mı?” dedi. Bunun üzerine Engin Dinç "Belgeyi versin araştıralım Hakim Bey" yanıtını verince Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar "Bu istihbarat savaşları gibi oldu. Biz burada sanık ve taraf avukatlarına savunma yapmaları imkan sağlıyoruz, onu yapıyoruz" diye konuştu.

Engin Dinç, Yılmazer’in İstihbarat Dairesi Başkanlığı C Bürosu ile ilgili bir evrağı sorması , "İstihbarat Daire Başkanlığı'nda FETÖ yapılmasının gerçekleştirdiği tahribat öyle büyük ki aradığımız bir çok evrakı bulamıyoruz. Personeli yüzde 90'ı değişti. Daha yeni yeni toparlanıyoruz. FETÖ ile ilgili mücadelemizde bile en mahrem bilgilerimiz sızdırılıyor. Benimle ilgili FETÖ yanlısı haber sitelerinde aleyhimde haberler yapılıyor" şeklinde yanıt verdi.

Dinç, Yılmazer’in cinayetten önce ve sonra yaptığı telefon görüşmelerini sordu. Engin Dinç "Kendi tayinini yapamayan bir emniyet müdürünün, cinayetle ilgili İstanbul ve Trabzon'u yönettiğimi iddia ediyor. Böyle süper yetkili şube müdürü var mı? Cinayetle ilgili tanıdığım polisleri aradım. Yaptığım görüşmeler resmi hattandır. Neden patates hatları söylemiyor, kendisi ve başkalarının kullandığı. Şimdiye kadar şerefimle ve namusumla çalıştım. Kurumsal olarak bir yere ait olmadığımızdan oradan oraya sürüldük" diye konuştu.

Sanık Yılmazer, C5 Büro’nun illegal olduğunun öne sürüldüğünü belirterek bununla ilgili istihbarat Dairesi’nden farklı yanıtlar verildiğini söyledi. Dinç, "Bu şahsın kendi iddiasıdır varsa iddiası ispatlasın" diye cevap verdi.

Başak Akbulut